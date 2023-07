A partir de ahora: comienza la recategorización del monotributo, ¿qué pasa si no completás el trámite?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que desde el 1 al 20 de julio se habilita el sistema para que las y los contribuyentes puedan realizar su recategorización en el Monotributo, en caso de que les corresponda y teniendo en cuenta las nuevas escalas que comenzarán a regir a partir del 1 de julio.

Así, los nuevos límites de ingresos brutos anuales de cada categoría quedan de la siguiente manera:

Categoría A : pasa de $ 999.657 a $ 1.414.762

Categoría B : pasa de $ 1.485.976 a $ 2.103.025

Categoría C : pasa de $ 1.557.443 a $ 2.944.235

Categoría D : pasa de $ 2.583.720 a $ 3.656.604

Categoría E : pasa de $ 3.042.435 a $ 4.305.799

Categoría F : pasa de $ 3.803.043 a $ 5.382.248

Categoría G : pasa de $ 4.563.652 a $ 6.458.698

Categoría H : pasa de $ 5.650.236 a $ 7.996.484

Categoría I : pasa de $ 6.323.918 a $ 8.949.911

Categoría J : pasa de $ 7.247.514 a $ 10.257.028

Categoría K: pasa de $ 8.040.721 a $ 11.379.612

El pago del componente impositivo debe realizarse de forma habitual, el 20 de ese mes.

Para verificar si están alcanzados, deben ingresar a con su CUIT y clave fiscal. Si los ingresos superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización.

Aquellos monotributistas que mantengan la misma categoría no deberán efectuar ninguna acción. Por otro lado, si transcurrieron menos de 6 meses de la inscripción en el monotributo no corresponde hacer la recategorización.

El pequeño contribuyente debe hacer la recategorización individual mente dos veces al año, en enero después en junio.

Cada 6 meses la AFIP evalúa si un monotributista está en la categoría correcta según su volumen de negocios o movimientos económicos (tarjetas de débito/crédito, entre otras).

El trámite lo hace el titular del Monotributo por la web del ente nacional, incluso si las estimaciones que hizo en un inicio son erróneas y le corresponde una categoría inferior.

Lo cierto es que cada seis meses el monotributista debe realizar el trámite sino la AFIP procede a modificarla de oficio y además aplicará una multa que por lo general es el equivalente al 50% del componente impositivo y previsional correspondiente a la nueva categoría.

Si la AFIP hizo la recategorización de oficio pero está mal la categoría en la que colocaron al monotributista, hay que efectuar un reclamo y hay como plazo 15 días hábiles.

El único que no pagará multa si la elección de la categoría es errónea, es aquel pequeño contribuyente que se inscribió en el régimen por primera vez. Es decir que la AFIP no aplicará multa en este caso ya que el titular del monotributo no puede conocer como avanzará su negocio recién inaugurado.

COMO HACER LA RECATEGORIZACIÓN

Para completar el trámite de la recategorización hay que ingresar al portal de la AFIP:

Ingresar a Monotributo

Indicar CUIT, clave fiscal y presionar “Aceptar”

Seleccionar la opción “Recategorizarme”

Seleccionar la opción “Continuar recategorización”

Informar los parámetros actuales, es decir, de los últimos 12 meses

Indicar la opción “Imprimir credencial”

El sistema emitirá un comprobante, el F.184, y la credencial de pago indicando que el trámite está completo.

Créditos para monotributistas

Monotributistas de todo el país pueden acceder a financiamiento por hasta $2,2 millones para comprar equipamiento, herramientas o destinar a otras necesidades productivas. Los préstamos están dirigidos a todas las categorías del monotributo, con excepción de las más altas (I, J, K), tendrán un plazo de 24 meses con tasa fija durante todo el crédito y una bonificación de 40 puntos del Fondo de Garantías Argentino (Fondep).

A través de la línea Crédito Argentino (CreAr) para microempresas, anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa, junto con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, el Gobierno nacional apunta a llegar a 1,3 millones de personas para potenciar el perfil emprendedor y promover el crecimiento argentino.

Los créditos cuentan con respaldo del 100% del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), lo que implica que los préstamos no serán evaluados por las entidades financieras. Bancos públicos y privados de todo el país ya están adhiriendo a la línea, que estará disponible en los próximos días, en algunos casos para solicitar de manera online, en las entidades financieras de cada contribuyente.

