Monotributistas: dudas y preocupación por el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales ¿cómo los impactará?

El panorama para los monotributistas argentinos está envuelto en incertidumbre y preocupaciones ante las modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. La Contadora Noelia Villafañe, titular de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), detalló cuales son las principales preocupaciones del sector y habló del impacto que causarán las modificaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Estos ajustes, según los expertos y representantes del sector, afectarían de manera sensible a la gran mayoría de los contribuyentes, sobre todo a los pequeños contribuyentes; por eso desde MARA se ha realizado un pedido de revisión y ajuste del proyecto de Ley qiue propone subas de entre 300 y 330% en el valor de las cuotas.

Una de las modificaciones más destacadas es el aumento de las cuotas, especialmente la de aquellos contribuyentes de las categorías más bajas. “Las subas afectan al 93% de los monotributistas, la mayoría serán perjudicados economicamente porque pagaran más facturando lo mismo. Esto representa una carga financiera adicional injustificada”, sostuvo Villafañe.

Por otro lado, el proyecto propone aumentar los topes de categorías, beneficiando al 7% de los monotributistas actuales. “Si bien esto podría parecer una medida positiva, la realidad es que este beneficio se concentra en una minoría, pagando incluso una cuota inferior a la que pagan actualmente. Son aquellos que hoy se encuentran en la categoría G hacia arriba, quienes además se benefician de no ‘saltar al régimen general’ ya que ahora los Topes se elevan a $ 68 millones anuales”, agregó la presidente de MARA.

Además, se plantea un aumento del precio unitario máximo de $ 385.000 y la posibilidad de facturar hasta el límite de la categoría K, lo que podría impactar en la dinámica económica de los contribuyentes y su capacidad de mantenerse dentro del régimen simplificado.

Otro punto crítico es la falta de actualización de los montos de alquiler utilizados como parámetro, lo que podría llevar a un aumento injustificado de categoría para algunos aderentes al sistema, resultando en un mayor pago de cuotas sin una correspondencia real con sus ingresos. “Cuando se modificó el Proyecto de Ley que se ingresó en marzo, ya los Topes eran muy bajos y no se actualizó los Montos de Alquiler, lo que hará que un monotributista de categoría A y B pueda tener alquileres devengados por $ 1.050.000 anuales, es decir $ 87.500 por mes (inexistente hoy en el mercado), siendo que en la categoría B ahora podría facturar hasta $ 9.450.000 anuales. El problema, si no se modifica, es que ese monotributista pasaría a categoría C pagando más de lo que le corresponde por su facturación”.

Entre los puntos que mayores preocupanciones genera en el sector y considera “peligrosa” es la posibilidad que se le otrogaría al Poder Ejecutivo para aumentar las cuotas y topes en cualquier momento durante el año 2024. Una medida, entienden, que atenta contra el principio de certidumbre tributaria y podría generar una inestabilidad financiera significativa para los monotributistas en un contexto económico ya difícil. “El gobierno podría decir que a partir de ahora la categoría A va a poder facturar hasta 12.000.000 anuales y su cuota se duplicaría; en un contexto de crisis y donde el consumo ha caído notablemente”, explicó Villafañe.

Las modificaciones que solicitan los contribuyentes

Ante esta situación, desde MARA han elaborado una serie de propuestas para mejorar el proyecto de ley y proteger los intereses de todos los monotributistas. Entre las principales solicitudes se encuentran el establecimiento de un mínimo no imponible, el ajuste hacia abajo de las cuotas propuestas, la opción de hacer optativa la obra social, la eliminación de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo modifique las cuotas en cualquier momento y la inclusión de aquellos que fueron excluidos de oficio o salieron del sistema de manera voluntaria.

“Solicitamos que se establezca un Mínimo No Imponible y se ajusten hacia abajo las cuotas que establece el proyecto: para proteger a quines tienen ingresos por debajo de la Línea de Pobreza”, destacó Villafañe. Agregó que la Obra Social sea de pago optativo: “es decir que siga siendo obligatorio afiliar al monotributista pero mientras no se lo afilie, que éste tenga la posibilidad de no pagar ese componente”.

Desde la asociación de monotriobutistas comentaron que se han llevado a cabo reuniones con diputados nacionales del oficialismo y también de la oposición para acercar propuestas y buscar su apoyo en el Congreso. Si bien aún no se debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en Diputados, se espera que estas reuniones puedan influir en el resultado final del proyecto. “Nuestro pedido es modificar las cuotas de todas las categorías para que todos fueran beneficiados“.

Es crucial que los monotributistas estén atentos a los avances y resultados de estas gestiones, ya que su participación activa podría ser fundamental para lograr modificaciones significativas en el proyecto de ley. En última instancia, se espera que el Congreso de la Nación considere las necesidades y preocupaciones del sector y realice los ajustes necesarios para garantizar un régimen tributario justo y equitativo para todos los monotributistas argentinos.