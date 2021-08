“Un desastre”: Ricardo Montaner enfureció en La Voz Argentina y le puso mala cara a La Sole

Ricardo Montaner no pudo esconder su enojo con el desempeño de los participantes en un knockout del equipo de Soledad Pastorutti en “La Voz Argentina” (Telefe). La devolución fue tan dura que luego el intérprete de “Cachita” tuvo que aclarar sus dichos y el tono que había usado.

Todo ocurrió en la emisión del domingo, cuando La Sole enfrentó a Guido Encinas y al dúo de Alexis y Fabrizio Albarracín. El primero interpretó “Te vas”, el famoso tema de Américo, mientras que los chicos cantaron “Olvídala” de Los Palmeras. Para aportar ritmo y romper el hielo, los concursantes se animaron a algunos pasos tropicales en el escenario. Sin embargo, a Montaner le disgustó.

“Yo creo que en drama no se baila. Las dos canciones son dramáticas. El ritmo de cumbia y bachata sí. Guido, tú no puedes estar sonriendo toda la canción porque es de pena y de dolor. No puedes ni bailarlo. El caso de Fabrizio y Alexis, lo mismo... ‘Olvídala” moviendo la vaina y la batea...”, comentó el coach, notablemente rabioso por el desempeño.

Y agregó sobre la afinación: “Un desastre esa vaina. Guido un poco más”.

El momento generó tensión entre los integrantes del jurado, que optaron por quedarse en silencio ante las afirmaciones de Ricardo. Cuando Marley preguntó a Soledad quién ganó el knockout, Montaner quiso bajar el tono de su devolución.

“Quiero disculparme con ustedes porque a veces uno dice las cosas y no es lo que quiere escuchar la gente”, señaló el padre de Mau y Ricky.

La mala cara de Montaner a La Sole - Telefe

Finalmente, y con promesas de trabajar la afinación y la respiración, La Sole eligió a Guido Encinas como ganador del duelo de canto. La decisión enojó a Montaner, quien puso un gesto de disconformidad que se hizo viral en las redes sociales.

Montaner salvó a Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti

Otra definición polémica se dio también anoche en “La Voz Argentina”, cuando Ricardo Montaner salvó a Bianca Cherutti, la hija del reconocido productor teatral.

Mau y Ricky habían elegido como vencedora a Camila Garay en el knockout, pero el padre de ambos se robó a Bianca. “Eres muy buena y no tienes idea de hasta dónde puedes llegar”, le confesó Ricardo Montaner a la joven Cherutti.

Bianca Cherutti casi queda afuera del certamen pero Montaner se la “robó” - captura

Tras este robo, varios televidentes se volcaron a Twitter para manifestar su decepción por la decisión de que la hija del cómico continúe en carrera. Vale recordar que la presencia de Bianca Cherutti en el certamen ha llevado que la tilden de “acomodada”.