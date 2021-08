Ricky Montaner le hizo una extraña confesión a un participante mendocino de La Voz Argentina

Otro mendocino se subió este viernes al escenario de La Voz Argentina. Emanuel Rivero Famá integra el Team de Soledad Pastorutti y fue elegido por la cantante para poder pasar a la nueva etapa del programa. Previamente, Ricky Montaner le hizo una confesión al cantante que hizo sentir orgullosa a su coach.

Emanuel fue identificado en un primer momento por La Sole como el joven de la “sonrisa gardeliana”. El participante de 33 años es oriundo de San Rafael y es bailarín y cantante de tango. Incluso, Pastorutti lo eligió en las batalla por ser “defensor” de un género tan argentino, pero para los knockouts le dio un tema melódico.

Emanuel Rivero Famá compartió en su instagram una foto suya junto a una foto de Gardel. Instagram / @emanuelriverofama

En esta instancia del programa se enfrentó a Luciana Irigoyen y dejó el tango de lado, lo que implicó un gran desafío para él, para cantar “Dueño de nada” de José Luis “El Puma” Rodríguez. Este cambio de estilo fue premiado por coaches, principalmente por Mau y Ricky.

“Esto va a sonar muy extraño, pero estoy tan feliz de que no hayas sonreído durante la canción”, le confesó Ricky Montaner a Emanuel, quien se caracteriza por cantar los tangos sonriendo, pero al integrante del dúo le pareció más apropiado no hacerlo por el tipo de canción y lo felicitó.

“Cuando arrancó la canción pensé que iba a ver un intérprete específico, pero vi este lado de ti que dije ‘wow’”, agregó el coach. Y Soledad intentó justificar a su participante: “Tengo muchos sonreidores en el grupo, no sé qué pasa”.

Emanuel Rivero Famá mendocino en La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Me emociona y me ilusiona porque si me hubiera imaginado al Ema sonriente que conocemos y que siempre siempre sonríe, capaz me hubiese inclinado a Luciana. Pero creo que Ema nos dio una cara de la moneda que no habíamos visto hasta ahora”, cerró el mayor de los Montaner.