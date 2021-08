El Sanrafaelino Emanuel Rivero Famá ganó la batalla y continúa en “La Voz Argentina”

En la gala del domingo de “La Voz Argentina” se vivió otra noche de duelos. Allí Mendoza dijo presente en la voz de Emanuel Rivero Famá, quien se lució cantando un tango y obligó a Soledad Pastorutti a elegirlo para que continúe en el certamen.

El compañero del joven mendocino fue Pablo Araujo, oriundo de Santiago del Estero. Durante los ensayos Ambos concursantes maravillaron a tanto a La Sole como a Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda: “Me sorprendió lo musicales que estuvieron y la interpretación teatral que hicieron porque el tema se presta para eso”, declararon estos últimos. Por su parte la cantante folclórica observó: “Emanuel y Pablo me encantaron porque aceptaron el desafío de interpretar un tango a dúo y lo hicieron muy bien”.

“Los cosos de al lao” de Aníbal Troilo fue el tango en cuestión que les hizo merecedores de los aplausos y elogios de su coach y de los demás miembros del jurado. “Una locura, lo único que faltaba era que empezaran a servir vino”, bromeó Mau, quién resaltó las bondades de nuestro suelo: “Amo este país, amo la cultura y música de la Argentina y nos hacen a mi hermano y a mí aprender más y volvernos locos por este país”.

“Fue precioso de escuchar. Los dos la rompieron, los felicito mucho”, les dijo Lali Espósito. “Yo elegiría a Pablo porque es el tango que viene y no a Emanuel que es el tango de antes”, observó contundentemente Ricardo Montaner.

Al momento de la decisión final, Soledad argumentó: “Los vi espectacularmente bien, caminaron el escenario. Para mí es re difícil esta decisión, porque coincido con Ricardo pero hay cosas que generan también. Estoy en un problema, los quiero a los dos” confesó la artista, quien tras muchas dudas confirmó: “Yo me voy a quedar con Emanuel. No me iba a perder la oportunidad de tener a alguien que defienda este genero en mi equipo”.

“Tengo el corazón que me va a estallar”, expresó el sanrafaelino, que avanzó a otra ronda del reality y competirá firme en las próximas instancias.