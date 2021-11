Rocío Marengo destrozó a Virginia Gallardo: “Ricardo Fort tenía un novio mendocino y ella salía con el de seguridad”

El enfrentamiento entre Rocío Marengo y Virginia Gallardo por el mundo Fort sumó un nuevo capítulo en los últimos días luego de que la participante de La Academia de Showmatch desmintiera una vez más el famoso noviazgo entre la panelista de Intrusos y Ricardo.

“Virginia ahora se subió a una rara. Pero qué se yo, cada uno tiene sus motivos. Me da lástima, fue inesperado lo de Virginia. Yo hablé con buena onda y en su programa, así que se podía defender”, comenzó diciendo la pareja de Eduardo Fort en diálogo con Pampito y La Barby para el ciclo radial “Soy tan biutiful”.

“Te pateó en el piso innecesariamente”, acotó el periodista, punzante. A lo que Marengo asintió: “Totalmente. Aparte, metió el dedo donde no iba. Si todos sabemos cómo fue su historia con Ricardo. ¿Qué se viene a poner a mi altura? Yo estoy con Eduardo hace 8 años en una relación normal y real de pareja. Aparte Ricardo había reconocido que era gay, no estamos diciendo algo que él no haya dicho”.

“¿Vos creés en la teoría de que Gallardo no fue novia de Ricardo?”, indagó Pampito. Sin anestesia, Rocío detalló: “Cuando él presentaba a Virginia, lo que se dice es que tenía un chico mendocino que era su pareja. Y que Virginia salía con el seguridad. De hecho, Ricardo se enojó cuando supo que salía con el de seguridad porque le permitía comer afuera pero tampoco adelante de él. Decir las cosas como son es lindo porque la gente tiene que saber cómo era. ¿Por qué vas a ocultar lo que él sentía? No tenía nada malo y más en esta etapa en la que estamos”.

“No entiendo esta cosa de tapar y mentirle a la gente. No entiendo por qué hay que venderle un cuento que no es a la gente; conmigo no”, concluyó Rocío Marengo, sin filtro contra Virginia Gallardo.