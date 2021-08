Virginia Gallardo se quebró al aire al responder a las criticas de la hija de Ricardo Fort: “Es injusto”

La producción audiovisual sobre la vida de Ricardo Fort todavía no empezó a realizarse pero ya genera polémica. Cuando le propusieron a Virginia Gallardo participar decidió no ser parte porque ahora tiene familia y su vida es otra, tal como argumentó. Esto no cayó bien en los hijos del empresario, Marta y Felipe.

Martita Fort indicó hace un tiempo que “No estaba de acuerdo” respecto a la decisión de Virginia y en sus redes sociales dejó clara su “desilusión” al respecto: “quisieron que le paguen por aparecer en la serie, nos negamos y ahora dice que no quiere aparecer. Estoy decepcionada de la persona que yo creía que no estaba por interés”, dijo la mayor de los herederos de Ricardo.

“Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, afirmó Gallardo en Intrusos. “Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”, agregó la panelista.

La ex participante del Bailando, entre lágrimas recordó el tiempo que estuvo con el empresario: “A mí me costó mucho esa relación y esa exposición. Me tuve que bancar que dijeran mil cosas de mí”, señaló.

La exvedette mencionó que muchas personas decían que todo se trató de “un romance inventado”. “Nada estuvo pactado. No hubo plata. Yo elegí estar con una persona que estaba con todo eso, con lo lindo, con lo malo, con lo bueno. Y se cuestiona si teníamos sexo o no teníamos sexo, ¿qué les importa?”, sostuvo.

“Me critican porque viajé con él a Miami. ¿Saben por qué viajábamos a Miami? Viajábamos a Miami para ver médicos porque yo viví lo que fue su primera operación de columna”, agregó, indignada.

Por último, Gallardo recordó que sufrió mucho tras la muerte de Fort. “Ni al velorio fui porque a mí me generaba angustia. Yo no esperé ese final. Me generó mucha angustia lo que le pasó a Fort, más allá de estar separados”, sentenció.