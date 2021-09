Virginia Gallardo le pidió perdón a los hijos de Ricardo Fort: “Lamento profundamente lo sucedido”

En las últimas semanas, el recuerdo de Ricardo Fort se vio envuelto en más de un escándalo a raíz de El comandante, la serie documental sobre su vida que se encuentra en pleno rodaje y que cuenta con muchos testimonios de personas que fueron cercanas al mediático. Sin embargo, Virginia Gallardo, una de sus exnovias se negó a participar y quedó enfrentada con la familia del empresario.

En lugar de hablar en el proyecto para el que cedieron los derechos Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricky, la rubia decidió conducir una serie de especiales para América TV llamado A mi manera, en la que repasa la carrera de su expareja y cuenta su experiencia a su lado.

Y en la emisión del domingo 19, le dedicó un especial mensaje a los mellizos de 17 años, quienes se habían ofendido por su negativa. “Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría orgulloso de ver cómo cuidan y educan a sus hijos. En lo personal, a los niños quedaron en el tiempo si bien compartí otros momentos ya de grandes que fue público también. Para mí serán eso toda la vida”, manifestó en referencia a cómo fueron creados.

Y continuó: “Les quiero pedir disculpas. Lamento profundamente lo sucedido, me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera. Pero bueno, acá estamos y esta es la manera también de homenajear a papá. Y este es el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo por supuesto”.

Virginia Gallardo se solidarizó con Rocío Marengo

En la última semana, Rocío Marengo, quien había defendido a capa y espada a la familia Fort hizo un fuerte descargo contra su pareja, Eduardo Fort, porque no la acompaña en su carrera mediática. Y en lugar de mantener el conflicto con su colega, Virginia decidió poner paños fríos al asunto y encarnar un actor de sororidad.

“¿Saben cuál es la diferencia? mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome ‘la que puede puede’. ¿Yo que le dije? ¡Salí de ahí! Sororidad, mujeres y a no escupir para arriba”, tuiteó la panelista de Intrusos .”Te abrazo, Rocío Marengo”, agregó.

Los tuits de la panelista en la mañana de este miércoles. (Twitter).

Y remató, con ironía: “¡Ah! y me olvidaba… al final me di cuenta que apoyamos la misma causa… Cumplirle el sueño de ser famosos a @EAFort. De nada Eduuu… Vamos todos conmigo: EDUARDO FORT, EDUARDO FORT, EDUARDO FORT”.