La fuerte frase de Rocío Marengo sobre el romance de Virginia Gallardo con Fort: “Yo no la veía como un gato, fue...”

Desde que los mellizos hijos de Ricardo Fort y su tutor Gustavo Martínez aprobaron el proyecto que promete hacer públicos varios aspectos desconocidos del excéntrico chocolatero y equilibrarlo con su vida familiar y su carrera artística y mediática, la polémica se instaló en los canales de televisión cuando Virginia Gallardo se negó a ser parte de la serie.

La expareja de Fort se bajó del proyecto porque ahora tiene familia y su vida es otra. Esto no cayó bien en los hijos del empresario, Marta y Felipe. Martita Fort indicó hace un tiempo que “No estaba de acuerdo” respecto a la decisión de Virginia y en sus redes sociales dejó clara su “desilusión” al respecto: “quisieron que le paguen por aparecer en la serie, nos negamos y ahora dice que no quiere aparecer. Estoy decepcionada de la persona que yo creía que no estaba por interés”, dijo la mayor de los herederos de Ricardo.

Además del cuestionamiento de los hijos del chocolatero, se sumó la crítica de Rocío Marengo, pareja de Eduardo Fort, hermano de Ricky y la panelista de “Intrusos” apuntó contra la participante de “La Academia”: “Eso de que ‘a Virginia la quiero’. No, ¡basta de la doble careta! Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancatelá. No digas ‘a mí me cae bárbaro’. Estoy cansada de la gente falsa. Decí lo que tengas ganas de decir”.

“¿Díganme cuál es la diferencia de una Rocío Marengo, que viaja por el mundo? ¿Qué se paga ella los pasajes? Porque ella hoy hablaba de gastos de tarjeta. ¿Perdón? ¿Tenés la cara de salir a hablar de mí en cuanto a lo económico? Ya somos grandes. Ya no somos las del reality. No tenemos 20 años. Hay un límite”, cerró Gallardo contra Marengo.

Ante estos dichos, Marengo se defendió: “No merezco todo lo que está diciendo, una cantidad de pavadas. Tengo mil cosas para responderle. Cuando yo hablé de la serie, lo único que dije fue que no me parece bien que no sea parte. Yo hubiese sido parte. Además, en este caso puntual, aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida, para hacer un homenaje y les dice que no. Solo dije que me parecía desagradecida de su parte”.

“Yo hablé para el programa en el que ella trabaja, Intrusos. Fue el mismo programa en el que su compañero, Rodrigo Lussich, le dice en la cara que todo el mundo la trató de gato. Yo no la veía como un gato de Fort. Si ella está convencida de que su imagen era de gato, será un problema de ella con su pasado, que tendrá que analizar”, argumentó Rocío.

Y agregó sobre el romance de su cuñado: “De lo que tuvo Ricardo, ella era lo mejorcito. Porque el 95% del entorno de Ricardo era por interés y por laburo. ¿Qué me va a venir a decir, que era todo por amor?”.