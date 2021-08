Violeta Lo Re reveló detalles de su relación con Ricardo Fort y expresó su enojo por la serie sobre el mediático

Tras alejarse por un largo periodo de la televisión y las tablas, Violeta Lo Re reapareció y fue entrevistada por el programa “Nosotros a la Mañana” en donde dio detalles de sus inicios al lado de Ricardo Fort, revelando el vínculo que la unía al difunto millonario y explicó por qué no estará en la producción que mantiene en vilo a toda la farándula.

“Yo ya estaba incursionando con Gerardo Sofovich y Moria Casán, estaba en el teatro trabajando muchísimo y me propusieron desde Infama armar un reality con una persona que quería ser famosa y le faltaba la novia. A partir de ese momento con Ricardo comenzamos una gran amistad, que después por el reality mismo nos peleábamos, amigábamos, entraban terceros en discordia”, comenzó la actual empresaria.

Luego al ser consultada por los detalles sus inicios, Violeta sentenció: “No había un contrato ni nada, los dos queríamos ser conocidos. Yo tenía los contactos y él la plata. Yo no estaba rentada. Los dos empezamos siendo una pareja mediática pero no había un contrato, ni él me pagaba ni nada. De hecho, todo salía naturalmente. No hablábamos de nada”.

“Como Ricardo no podía ser lo que él quería, porque había intentado con otras chicas pero andaba con otros chicos de la mano, yo le dije ‘si vos querés que esto realmente funcione tenés que ser mi pareja’”, cerró Violeta Lo Re revelando el pacto que la unía con Fort.

La producción audiovisual sobre la vida de Ricardo Fort todavía no empezó a realizarse pero ya genera polémica. Hace unos días Virginia Gallardo decidió no ser parte porque ahora tiene familia y su vida es otra, tal como argumentó. Y parecía que había quedado todo en claro. Sin embargo, la panelista de Intrusos (América) debió dar explicaciones luego de que la hija del mediático, Martita Fort se mostrara decepcionada en sus redes.

“No voy a discutir con los nenes, son menores. Estoy con la familia de corazón, en los momentos importantes como el cumpleaños de 15. Le voy a hablar al entorno, que quiere hacerle creer a los chicos que no estoy por un tema económico. Lo mío no es por dinero, fin”, sentenció Gallardo.

Por su parte, Lo Re se refirió a la serie y aseveró: “Me llamaron en su momento para pedirme un testimonio, yo no tengo problemas, pero esto es trabajo y pedí un resarcimiento económico, pero después no me llamaron más”. Lo Re, que perdió hace años contacto con la familia y amigos del empresario, remarcó: “Esto tiene una mirada más allá del amor de sus hijos por su padre, pero yo trabajo de esto”.

“Si van a necesitar de mi tiempo, me encantaría que me paguen. Yo fui parte de la iniciación de Ricardo en los medios y fui el contacto entre Fort y los canales para que él pueda llevar adelante el reality”, finalizó una enojada Violeta.