Quién es Pamela Villar, la jurado de “Bake Off” menos conocida por la gente

Apenas terminó “La voz Argentina” se lanzó la fecha de estreno de “Bake Off” 2021 y sus fanáticos ya están como locos. El lunes 13 de septiembre, a las 22.30, arranca la nueva competencia de Telefe con la conducción de Paula Chaves y un jurado integrado por el queridísimo Damián Betular, la reconocida Dolly Irigoyen y la pastelera Pamela Villar.

Y es sobre ella que haremos foco porque mucho, no la conocemos. Pamela es súper reconocida en el país por su trabajo impecable con los dulces, en los medios ha tenido poca participación. Ella evaluó los pasteles en la edición 2020 de “Bake Off”, ayudó a Samanta Casais para que no se diera por vencida en varios momentos de la competencia pero pasó desapercibida ante la gracia de Betular y las reglas estrictas de Christophe Krywonis.

Pamela se especializó en Londres, Florencia y Nueva York; aquí trabajó en reconocidas cadenas de restaurantes; lanzó su primer libro de recetas en 2012 y dos años después abrió su propio negocio: Yeite Café.

Pamela Villar, la jurado de Bake Off que menos conocemos

La pastelera que a partir del lunes 13 veremos probando los pasteles de “Bake off” siempre supo que cocinar era su pasión pero eligió, primero, la carrera de traductorado de inglés. Solo un año duró estudiando esa carrera porque se dio cuenta que quería hacer lo que realmente le gustaba que era estar en la cocina.

Con más de 25 años en el rubro de la gastronomía, Pamela Villar se desempeñará como la jurado más neutral del ciclo de cocina, juzgará a los pasteleros amateurs en las pruebas técnicas y creativas pero siempre con una palabra de aliento y consejos para hacer preparaciones mejores en una nueva oportunidad.

“Dulce 24 hs” se llama el libro de la pastelera donde plasmó sus mejores recetas como la del lemon pie, tarta de manzanas y alfajorcitos de maicenas. “Fueron mis primeras recetas y las sigo haciendo. A veces las voy reversionando o les agrego alguna decoración o terminación diferente para hacerlas más complejas, sofisticadas y lindas”.

Yeite Café es su pastelería que está ubicada en plena Villa Crespo donde se pueden probar tanto sus delicias dulces como también opciones ligeras de almuerzos o cenas para también disfrutar en casa. Su hermana Josefina es su socia.

A la hora de aprender a cocinar, Pamela reveló en varias entrevistas que fue de pura intuición, “tenía 9, 10 años y empecé haciendo cosas muy simples como galletitas o algún bizcochuelo. Luego viendo algún programa donde anotaba recetas, o también me compraba libros de cocina. Cuando practicaba, quienes probaban eran mi familia o mis amigas”.

Su estilo de cocina en casa es como el de todas las personas, “veo lo que tengo en la heladera”, confiesa y suma: “No tengo tantas recetas comodín sino que me guío por lo que tengo en la diaria y en la estacionalidad de los productos.

A Villar le gusta cocinar con frutas y lo que hace generalmente son tartas tipo pies o algún postre “pero siempre sencillos”. Le gusta elaborar flanes, panqueques con dulce de leche y uno de sus preferidos, cheesecake.

“Me encanta lo que hago, disfruto mucho de mi trabajo. Me parece un trabajo dinámico y versátil, donde hay que usar mucho la creatividad, y eso me fascina. No podría hacer ningún trabajo estático, ni de números. La pastelería tiene eso, donde hay que utilizar la creatividad y se puede variar. Poder reversionar un postre una y mil veces, agregarle y sacarle cosas; sumarle las frutas de estación al postre todo el año”, confía.

La familia ensamblada de Pamela Villa, la jurado de Bake Off

Pamela confió hace un tiempo que su familia “tiene varias etapas”: ella es divorciada y mamá de Angelina (17) y Serena (14) pero desde hace 7 años que está en pareja con Fernando y conviven desde hace 4.

“Somos una familia ensamblada ya que vivimos también con los hijos de Fer, Valentino y Galo, también adolescentes. La cuarentena nos agarró de sorpresa y nos tuvimos que acomodar con las tareas, nos dividimos las cosas, hubo que hacer más de todo, cocinar más, limpiar más, ordenar”.