Wanda Nara besó en la boca a una de sus hijas y volvió a despertar la polémica

Wanda Nara se muestra muy activa en sus redes sociales por estos días, donde muestra su día a día en la ciudad de París, donde convive junto a sus hijos y su marido Mauro Icardi, y en la que hace poco se le sumo su hermana Zaira, quién viajó a Francia de visita junto a Jacob Von Plessen y sus hijos Malaika y Viggo,

Wanda Nara publicó esta imagen en su cuenta de Instagram

La mediática volvió estar en el centro de la polémica al subir una historia a Instagram que dio que hablar. Se trata de una foto en la que aparece besando en la boca a su hija menor, Isabella.

En la imagen subida a la red social donde tiene más de ocho millones de seguidores, se la puede ver abrazando a la nena de 4 años y besándola en la boca, algo que a sus fans les llamó mucho la atención y salieron a criticar.

Wanda Nara cautiva a todos sus seguidores con sus looks.

Otros casos similares

Esta polémica acción se le une a las compartidas por Diego Maradona Jr. y Sabrina Garciarena quienes compartieron respectivas fotografías besando a sus hijos y estuvieron en el ojo de la tormenta, al igual que Nara.

“Mi hijo Beltrán” se lee en el epígrafe de la publicación de Garciarena, que sufrió muchas acusaciones por parte de los usuarios y que ella respondió de forma tajante: “cuando subo fotos con mis hijos siempre hay comentarios, tiene que ver con los haters. A mis hijos los beso, no los chapo, soy cariñosa con ellos, lo vivo con libertad y sin irme del otro lado”, dijo en diálogo con el portal Teleshow.

“En algunas fotos estoy riendo, en otras triste, en unas beso a mis hijos y en otras los abrazo. Hay que mirar lo que uno hace, soy consciente de lo que esta bien y mal y no veo nada que este mal en la foto”, cerró la actriz.

Por su parte, el hijo del Diez compartió un video en las redes sociales en el que se muestra dándole un beso en la boca a su niño Diego Matías. Por esta acción, Diego Jr. fue acusado de ser una “persona desagradable” y al leer eso, el hijo reconocido de Diego Armando Maradona se descargó: “La verdad estoy acá para contestarles a estos idiotas que me están escribiendo. ¿Mi culpa es darle un beso a mi hijo? Se lo voy a dar siempre. Porque yo lo amo. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Los enfermos son ustedes”.