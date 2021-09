Aseguran que hay “una guerra” entre dos jurados en las grabaciones de “Bake off”

Tras el gran final de “La Voz Argentina”, que dio como ganador a Francisco Benítez, la próxima apuesta de Telefé para mantener el liderazgo en la franja nocturna será “Bake Off Argentina: el gran pastelero”.

La nueva edición del relaity culinario se estrenará el lunes 13 de septiembre, a las 22.30, con la conducción de Paula Chaves, mientras que en el jurado están Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen (en reemplazo del francés Christophe Krywonis).

El certamen está en pleno proceso de grabación y aunque todavía no sale al aire, ya trascendió que hay internas entre los miembros del jurado: “Dolli, es tan querida... pero mal llevada cuando quiere. Y Betular, ya no es el mismo, es una estrella tras su paso por MasterChef”, reveló este domingo Rodrigo Lussich en “El Show de los Escandalones”. Al parecer, estos dos reconocidos chefs estarían discutiendo por el tiempo que ocupan en pantalla a la hora de dar su devolución.

“La guerra que se viene es de dos jurados de muy alto perfil. Una Dolli que no fue titular en ´MasterChef´, pero acá tiene su estrellato, y luego Betular que ha crecido mucho en su carrera”, explicó el conductor de Intrusos.

Dolli Irigoyen, Damián Betular y Pamela Villar, los tres jurados de Bake Off Argentina 2021

Dolli Irigoyen dio detalles de cómo será la competencia.

En una entrevista con Catalina Dlugi, la chef reveló un dato desconocido sobre esta nueva temporada para evitar un fraude como en la pasada edición por parte de Samantha Casais, que había ganado el reality pero le sacaron el premio tras enterarse de que era pastelera profesional, la jurado aclaró que la producción tomó medidas e investigó más a los participantes.

“Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder”, dijo en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) haciendo hincapié en que grabarán dos finales por miedo a que se filtre el nombre del ganador.

La chef explicó por qué el mediático nunca llegaría a la final.

Además la jurado, reveló otros detalles del show: “Bake Off va a estar al aire a mediados de septiembre, no hay fecha todavía. No falta nada” comenzó diciendo una de las cocineras más famosas del país en diálogo con Agárrate Catalina por la Once/Diez; y agregó: “Cada día sale el pastelero del día y se lleva cinco minutos de premio para el día de la eliminación”.

El certamen, que no tiene fecha confirmada de inicio, contará con 14 participantes con distinto grado de experiencia. “Va a pasar de todo, hay que estar atentos. Un día sale el mejor y al otro día se le derrumbó la torta” cerró Dolli.