“Quico” habló de su increíble y tormentosa historia de amor con Florinda Meza

En medio de una situación complicada entre los actores de la serie “El Chavo del 8”, Carlos Villagrán dio detalles de su relación amorosa con la actriz que le dio vida a Doña Florinda.

Recientemente en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” el artista ,quien tiene un contacto fluido con los periodistas argentinos, comentó sobre su compañera y amante: “Ya nada es más añejo y huele a azufre. Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ´vos anduviste con Doña Florinda y yo dije no, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó´. Es muy raro que te digan eso”, comenzó diciendo Quico.

Luego argegó: “Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo le dije a Chespirito. Me dice mira ´ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, comentó el actor.

“Respire de nuevo porque tenía un apoyo. Entonces le dije a Doña Florinda que definitivamente no. Y ella se enfermó, ahí en Televisa tenían una clínica de primeros auxilios y se suspendió la grabación. Yo ya me retiré de eso”, recordó risueño.

Luego Villagrán confesó: “No me sentí acosado por Florinda Meza. De ninguna manera, las cosas son como son. Cada quién tiene su vida y sus cosas”, finalizó recordando aquella incómoda situación.

Luego también la entrevista con Mitre sirvió para conocer la opinión de Carlos sobre la decisión que se tomó sobre “El Chavo del 8” y que no se puede repetir más el ciclo en ningún lugar del mundo: “El hijo de Roberto Gómez Bolaños está ofreciendo hacer una serie en Netflix que no va a causar el mismo efecto que la nuestra. Ya hubo protestas en distintos países. Ese personaje pertenece al mundo y no hay un dueño. Era parte de nuestra vida y más ahora que estábamos encerrados. Por más que sean repeticiones se sacaba en una sonrisa”, dijo y agregó: “Definitivamente no pensaron en los fans del Chavo con esta decisión. Cuando el móvil es el dinero se te olvida todo. Hubieran dejado el programa por respeto al público”.