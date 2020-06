Nueva acusación contra Samanta de “Bake Off”: ahora estaría involucrada en un homicidio culposo

La trama de “Bake Off Argentina, el Gran Pastelero” parece haber tornado de “el programa más dulce de la televisión” a un policial sacado de Netflix. En medio de las acusaciones de fraude que involucran a Samanta Casais por ser pastelera profesional, cuando el concurso solo permite gente amateur, una mujer la acusó de homicidio culposo por accidente de tránsito ocurrido hace tres años.

La denuncia salió a la luz, cuando la presunta hija de la víctima del siniestro manifestó sentirse “estafada” al ver a la “hipócrita y mentirosa” en la televisión. Según su relato y las fotos del expediente que adjuntó al mensaje, el 21 de noviembre de 2017, Samanta y su novio, Juan Cruz Recchimuzzi habrían atropellado a un hombre.

“Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presentó en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista”, escribió @looretaolgun, quien sería la hija de Edmundo Alfredo Olguín, la persona que perdió la vida en el accidente.

Su descargo comenzó luego de que una mujer comentara que había sido estafada por la “empleada administrativa”, por lo que no se sorprendía de que hiciera trampa en el certamen. Siguiendo con su relato, aseguró que “además se presentó con un abogado penalista re trucho para salir con las manos limpias diciendo que no tenía un peso para pagar el resarcimiento económico a los deudos, el cual todavía no pagó ni una cuota. Y todos sabemos que tenía el auto y la cafetería en San Telmo”.

“Sin contar que ni siquiera se bajó del auto a socorrer a mi padre, no se dio a la fuga porque tenía una rueda pinchada y porque la frenaron más de 10 autos y motos”, acusó la mujer. Y para cerrar, agregó: “Ni siquiera fue capaz de avisarnos donde estaba internado mi padre siendo que ella tenía todos los datos y nosotros estuvimos 5 días buscándolo como desaparecido. Me gustaría que se haga justicia para que esta persona no cague la vida de nadie más”.

Sumando más pruebas, hizo retweet a un mensaje de 2017, donde pedía desesperada ayuda para dar con el paradero de su padre, un hombre de 74 años que había desaparecido cuando iba en moto a su trabajo.

El mensaje cobró gran notoriedad, con casi cinco mil ‘likes’ y más de mil retweets, y provocó que la palabra “homicidio” sea una de las principales tendencias del país.