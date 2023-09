Nazarena Vélez subió un video desde la selva brasilera y su traje de baño distrajo a todos

Nazarena Vélez volvió a hacer las valijas y viajó a Brasil, acompañada de su pareja, Santiago Caamaño. Una vez más, la actriz pidió permiso para ausentarse de LAM, ya que tenía planificada esta escapada romántica, ya que esta vez viajaron solos, sin los hijos de ella.

La exvedette armó su propia comunidad con sus seguidores de Instagram, que ya suman casi 2 millones y medio de personas, con quienes comparte todo lo que hace día a día. Sus rutinas, looks para el programa, su familia e incluso es el lugar en el que se desahoga sobre temas que la preocupan.

Nazarena Vélez en "LAM" se refirió a cómo pudo atravesar el fallecimiento de su ex. (Foto: Captura de pantalla)

La artista supo reinventarse con las redes y con su rol de panelista en el programa de América TV que conduce Ángel de Brito. Así, está en contacto del público por diferentes plataformas y la televisión, donde está de lunes a viernes como “angelita”.

Esta vez, la publicación que acaparó todas las miradas fue en la que Nazarena posteó un video de su día en la selva brasilera, disfrutando de la pileta. Para la ocasión, se puso un traje de baño strapless, el que realzó su parte de adelante.

“Amor por la vida”, fue la frase que usó para titular su video, el que musicalizó con el tema de Diego Torres “Mejor que ayer”, con imágenes de su día en Iguazú.

“Te felicito por ser natural y mostrarte tal cual sos”, “Sos un ser resiliente, la vida te premio, después de tantas tristezas”, “Necesito un traje de baño así urgentemente. Siempre es un placer verte sonreír...”, “Que bella mujer en TODOS LOS SENTIDOS”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su posteo.

Nazarena Vélez lució sus avances en el gimnasio

Desde hace un tiempo, Nazarena Vélez comienza su día a puro ejercicio y con rutinas deportivas que ya se notan en su cuerpo. En un posteo que compartió, sumó un texto muy interesante: “Hoy cumplo 1 mes sumando hábitos saludables #gym haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito No se nota pero se siente”.

En las imágenes, posó frente al espejo y mostró un conjunto muy llamativo estampado con galaxia. Así dejó ver su increíble y deslumbrante parte de atrás que es tan llamativa, como también un top que hizo conjunto.

