Nazarena Vélez se despachó sin filtros y reveló quién es el famoso conductor que no soporta

Nazarena Vélez protagonizó un blooper en televisión y quedó expuesta en LAM, sin saber que tenía el micrófono prendido. La panelista hizo un comentario, el que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes, quienes rápidamente comentaron lo que había ocurrido en el ciclo de AméricaTV y sacaron sus propias conclusiones.

A la exvedette se la escuchó decir muy clarito : “No lo soporto”. La frase fue comentada principalmente en Twitter y rápidamente lo vincularon con Paula Chaves o con su marido, ya que era ella a quien estaban entrevistando en el móvil desde el estudio del Bailando 2023.

A la modelo le hacían preguntas sobre las cirugías estéticas y los parámetros de belleza, en relación al reciente fallecimiento de Silvina Luna, por lo que también abrieron las posibilidades de que se refiriera a otra persona.

Nazarena Vélez se despachó sin filtros contra Mariano Iúdica.

Ángel de Brito no dejó pasar esta situación, ya que quedó descolocado con el comentario de Nazarena. Para no perder el foco del tema, expresó: “Ahora hablamos de a quién no soportamos… La nota es sin editar, la hicimos hace un rato porque están ensayando la apertura del Bailando por un sueño”.

“¿A quién no soportás?”, le preguntó directamente el conductor. “Después te cuento, mi amor. Es hombre, famoso, mediana edad. No trabajé con él. Era un chico Gerardo, un chico Sofovich. Millones de veces lo viste”, respondió ella.

“Ya lo saqué, tengo el enigmático”, aseguró Ángel. “¿Es uno que trabajó en este canal? ¿En varios canales? ¿En ideas? ¿Es uno que muchos no soportan, el que ahora tiene restaurantes?”, consultó y recibió el sí por parte de Vélez.

Nazarena Vélez terminó con la intriga y confesó que no se banca a Mariano Iúdica

Ante un nuevo blooper de Nazarena, Ángel de Brito le pidió en el aire que aclare a quién no se banca. Fue entonces que la arista aprovechó para aclarar que no era para Paula Chaves ni para Pedro Alfonso el comentario que se filtró en aire.

Luego de jugar a su famoso enigmático, De Brito le preguntó si es Mariano Iúdica el conductor que ella no soporta. “Si, es verdad. No soporto a Mariano Iúdica”, expresó sin rodeos.

Luego, el conductor le pidió que cuente cuál es la razón por la que no se banca al presentador de televisión. “Porque tuvo comentarios que... viste que yo me quedo con las cosas. Soy asi”, inició Nazarena.

“No sé si tuvimos mucha onda. Tenía actitudes medias chotas. Y después cuando Barbie se puso de novia con Lucas tuvo comentarios muy chotos ‘y bueno qué queres con esa familia que están los hermanastros’. Una cosa así, muy soreta. Comentarios chotos. Entonces como que no lo soporto”, lanzó.

