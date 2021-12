La tristeza de Sergio Lapegüe por la partida de su hija: “Es difícil soltar”

Este jueves Sergio Lapegüe compartió un video en sus redes donde se mostraba muy triste al contar que su hija, Micaela, se mudó de su casa y se marcha a vivir sol: “Ahora viene el nido vacío”, reflexionó el periodista de TN.

“Y Mica Lapegüe se fue nomás a vivir sola…. Me podrán decir lo que quieran, ya era hora, ya está grande, dejala crecer, etc. Pero a mi me cuesta. Espero que me entiendan”, comenzó su mensaje en su cuenta de Instagram con profundo dolor.

El descargo de Sergio Lapegüe tras la partida de su hija

“Es difícil soltar. Y eso que ya estoy empezando a desprenderme de lo que pensaba que era imposible. Es un aprendizaje. Es complejo”, continuó Sergio y agregó: “La verdad, la veo feliz. Y si ella es feliz yo también. A pesar de que la extrañe. Nosotros somos la familia del siempre juntos. Y ahora viene la etapa del nido vacío. Es parte de un camino que hay que transitar”.

Luego, como final del mensaje, remarcó que era Silvia, su esposa, a la que notaba “más preparada para esta etapa”. “Yo tengo que crecer”, señaló. En el video publicado se puede observar a Lapegüe acompañando a su hija al auto con unos bolsos y acomodando todo en su interior.

“¿Se van juntos?”, le pregunta Silvia entre risas. Con humor, Sergio responde: “Sí, quiero averiguar que esté todo bien”. Acto seguido, la madre le consulta a su hija como está viviendo el momento: “Yo contenta. Éste está como loco”.

Llegando al final del video solo quedaba la despedida en la que tanto padre e hija se enfrentaron cara a cara: “Nos vemos en Navidad, que es en dos días”, le dice la joven a su padre. Y este reaccionó tapándose la cara. “¿Te hago un asado? ¿Te hago un pollito al disco? ¿Qué te hago?”, le pregunta. “Hacé pizza”, le respondió, palpitando su futuro reencuentro.