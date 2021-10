Sergio Lapegüe pidió disculpas tras las críticas que recibió por su repudiable comentario transfóbico

Este jueves, Sergio Lapegüe ha estado en el ojo de la tormenta tras viralizarse un video en donde el periodista lanzó una polémica frase que generó un fuerte repudio en las redes sociales. A raíz de las críticas, Sergio decidió realizar su descargo.

Todo comenzó cuando en su programa de TN, trataban una noticia sobre el robo de una trabajadora sexual trans al jugador del PSG Ander Herrera. El futbolista fue desvalijado en su vehículo y se quedó sin billetera ni celular.

Sergio Lapegüe y un comentario transfóbico que no se lo dejaron pasar en las Twitter

Y en el noticiero de Todo Noticias, Sergio Chiarito anunció: “Un jugador del PSG fue robado y atacado por un travesti (sic) en París”, sin notar que debería haber dicho “una travesti”. Al momento de ampliar la información, Lapegüe lanzó al aire: “¿Estaba armado el tipo?”. Mientras el conductor se reía, sus compañeros Matías Bertolotti y Adrián Ventura se escuchan gritar de fondo “¡No!”.

En redes sociales, Lapegüe fue muy criticado con su intento de chiste al aire del noticiero por lo que muchas personas que utilizan Twitter escribieron en su contra.

Sergio Lapegüe al pedir disculpas en TN

Es por ello que el presentador de televisión y radio utilizó un momento del noticiero que conduce para expresar su arrepentimiento: “Pedí disculpas antes y ahora también. No es mi objetivo personal ni el de este medio o del programa. Nosotros siempre intentamos sacar una sonrisa, pero a veces metemos la pata. Yo metí la pata, yo me equivoqué y por eso pido disculpas si he ofendido a alguna persona, evidentemente sí”, comenzó.

“He recibido muchas críticas y ataques, también inmerecidos, porque uno puede tener errores como ser humano. Por eso pido disculpas y ojalá pueda ser entendido de esta manera”, expresó Lapegüe ante cámaras.

“Perdón, perdón y perdón. Siempre voy a estar a disposición para aprender. De verdad que me siento mal y ayer la pasé muy mal. Tengo que ser honesto con mi pensamiento y decir: ‘Estuve mal’”, concluyó el periodista.