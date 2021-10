Un notero de Intrusos enfureció a Matías Morla en su casamiento: “Eso es una pavada”

El abogado Matías Morla se enfureció con el notero de Instrusos, Gonzalo Vázquez, a pocos minutos de casarse con María Savi por una pregunta que le hizo a su esposa, según Ciudad Magazine.

“María, habló públicamente tu hermana Blanca. Dijo que estabas desaparecida”, le disparó el cronista del programa de espectáculos, descolocando a la flamante esposa del abogado.

Morla no pudo discimular su molestia y reaccionó: “No, eso es una pavada. Dale. Gracias” y, así dio por terminado el móvil con todos los cronistas presentes en el Palacio Duhau.

Matías Morla se casó. Captura imagen.

En plena retirada, María Savi giró y respondió con firmeza: “No, la familia que tiene que estar es la que está presente. La que tiene que estar”.

Lo cierto es que, días previos al casamiento de María con Matías Morla, su hermana Blanca habló con Intrusos y subrayó que desde que comenzó el romance: “María desapareció, no los participó a la boda ni les responde el teléfono”.

Matías Morla fue acusado por su ex mujer de no cumplir con la cuota alimentaria

Hace unos meses, la ex pareja de Matías Morla, Florencia Wendel, lo acuso de abandonar y no pasar la cuota alimentaria a la pequeña Franca de tan sólo 4 años.

Maite Peñoñori, en “LAM” (El Trece) dio detalles de la situación que tiene a Morla en la mira: “Ella está viviendo en los Estados Unidos, en Miami, hace mucho tiempo. La nena va al colegio allá y están bien, no quieren volver a Argentina. Pero él está ausente en lo económico, no tienen un acuerdo judicial ellos. Matías le sigue pagando un mínimo, lo mismo que le pasaba cuando vivía acá que alcanza para un supermercado, y allá no es nada. No estaría cumpliendo”, comenzó diciendo la angelita.