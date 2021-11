Sergio Lapegüe habló de los rumores sobre su posible despido de Canal 13: “Dan pena”

Sergio Lapegüe es una de las caras más visibles de la televisión argentina, ya que a diario lo vemos ejerciendo su rol como conductor de los noticieros de El Trece y de TN, entre los cuales se reparte alrededor de diez horas diarias de aire.

Es por este duro ajetreo, durante algunas semanas se estuvo rumoreando que el conductor se bajaba de la programación del canal, aunque algunas versiones sugirieron que la señal había tomado la decisión de despedirlo: ”Una información que me están pasando compañeros de Lapegüe es que no va a continuar en El Trece. Es una decisión de la gerencia del canal. No es por una decisión de Lapegüe sino por el canal”, aseguró Gustavo Méndez, panelista de Implacables.

Sergio Lapegüe optó por un look distendido en los Martín Fierro de cable.

Tras estas versiones, el periodista no tardó en dar su versión de los hechos y repudió esta información: “Mirá, primero lo desmiento totalmente, es una fake news. Es increíble que me hayan despedido y yo siga trabajando en el Canal”, comenzó Sergio y agregó: “Me promocionan, transmiten el show el domingo (que dará junto a su banda LapeBand a las 19hs en el Teatro Broadway) ni los que inventan las noticias son tan piolas para inventar noticias”, expresó el conductor ante la consulta de Candela Mazzone de PRONTO.

“Sigo trabajando en los dos lados, sí es cierto que voy a bajar la cantidad de horas pero hace 30 años que trabajo en el mismo lugar. Yo lo estoy hablando y consensuando con las autoridades del canal es que quiero disfrutar un poquito más como te lo dije hace un rato”, reveló el conductor dando a entender que para el próximo año bajará la intensidad de su rutina.

Además de negar el dato de un posible despido, Lapegüe aprovechó para recordar lo conseguido durante su estancia en el El Trece: “No me voy del Canal, soy un tipo del Canal. Entré soltero, me casé, fui padre, crecieron mis hijos, se recibieron, Mica (su hija) está trabajando en el Canal en “El Gran Premio de la Cocina” con Carina Zampini”, afirmó y luego concluyó: “Son cosas muy ridículas, me gustaría que me llamen aquellos que inventen o digan estas noticias para corroborar. El buen periodista llama y habla con el protagonista en este caso de la noticia que soy yo, así que lo desmiento totalmente, me dan pena”, cerró el animador.