La movilera de eltrece Florcita Epelbaum sorprendió con su foto de espaldas en paños menores

Flor Epelbaum, movilera de eltrece, se volvió viral después de mostrar su ropa interior de marca en su cuenta de Instagram. La joven, conocida como “Florcita”, fue un éxito entre los espectadores del programa “Socios del Espectáculo” durante la temporada de verano en Carlos Paz, Córdoba.

Flor, como se la conoce, fue seleccionada por los presentadores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para informar sobre las últimas novedades de la villa turística. Incluso consiguió entrevistar a celebridades como Fede Bal.

Recientemente, Florcita compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo un conjunto de ropa interior blanco y negro de Calvin Klein. En la foto, la joven posa frente a un espejo y muestra orgullosa su tanga colaless de marca.

La publicaciones de Flor llaman la atención de los usuarios de redes sociales, quienes elogian la belleza y la figura de la movilera. Muchos de sus followers han apoyado a Flor y la han animado a continuar siendo fiel a sí misma.

“Siempre en mis valijas Calvin Klein”, dijo Flor y enloqueció a sus más de veinte mil seguidores. Con su belleza, carisma y talento, no hay duda de que Florcita tiene un futuro brillante por delante.

La inesperada pelea por un hombre entre Coki Ramírez y Flor Epelbaum

Coki Ramírez y Flor Epelbaum, cronista de Socios del Espectáculo, protagonizaron una inesperada pelea debido a un conflicto del pasado. Flor intentó explicar la situación.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, soy muy profesional, en un principio no me quiso dar nota, no quería saber nada conmigo. Después no sé qué pasó que se sumó al elenco y nos dio la nota con todos. Pienso que pudo haber sido porque tuvo ese problema personal conmigo”, dijo.

Para entender la rencilla entre la cordobesa y la cronista, el conductor del programa, Rodrigo Lussich, dio contexto: “Flor quiere hacer una nota con Coki para el programa, le dicen ‘Nota grupal si, nota individual con vos no la va a hacer’. Ahí es donde vos te das cuenta de que es porque saliste con el novio de ella, que ya no estás más con el muchacho”.

Lussich también preguntó si el novio había terminado su relación con Coki para estar con Flor, a lo que la cronista respondió: “Yo sé que estaban juntos, y de pronto me empezó a seguir en las redes, yo pensé ‘bueno, un seguidor más’ y al poco tiempo se separan, y me encara. Prefiero no dar el nombre del muchacho, no le voy a dar protagonismo a gente… el carnicero podemos decirle, porque tiene un frigorífico”.

Flor también explicó que la relación de Coki y su ex se prolongó debido a la pandemia y que cuando él la conoció, todavía estaba con ella.

“Supuestamente, estaba desvinculada de ella. Después, bueno, por suerte duré menos de un año y me di cuenta de que no tenía que estar ahí”, agregó.

Por último, la cronista confesó que había sufrido otras represalias por parte de la mediática: “Sucedieron cosas en el medio, cuando yo estaba con esta pareja, que sé de fuente fidedignas que venían de ella. Mensajes de otros teléfonos… pasaron cosas”.