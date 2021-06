La China Suárez sorprendió con un mensaje de amor para Gimena Accardi y Nico Vázquez

Eugenia la China Suárez dejó de lado los rencores con sus examigos Gimena Accardi y Nico Vázquez, y les escribió un mensaje a través de Instagram para hacerles llegar todo su apoyo luego del mal momento que vivieron tras el derrumbe del edificio en Miami. La modelo también está en Estados Unidos de viaje con su familia, pero lejos de donde ocurrió la tragedia.

Hace algunos años Gimena y Nico decidieron romper la amistad con la China por no haber estado con ellos cuando más la necesitaron, precisamente en el momento de mayor dolor de la pareja, la muerte de Santiago Vázquez, el hermano del actor. En más de una oportunidad Accardi habló del tema y siempre se mantuvo en la misma postura, de que ya no era el mismo cariño el que sentía hacia la actriz.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, dijo en 2017 Gimena sobre su amistad con la China.

“Rezando y enviando buenas energías para que encuentren a todxs. Qué tragedia”, escribió la China sobre una foto de fondo donde se ve el edificio derrumbado.

“Escucho tu audio una y otra vez y no puedo creer de lo que se salvaron”, les escribió Eugenia a Nico y a Gimena, haciendo referencia al audio que Ángel de Brito compartió del actor hablando de lo que habían vivido.