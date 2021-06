Karina La Princesita habló igual que Charlotte Caniggia y sorprendió a Marcelo Tinelli: “No pasa nada Marce”

Karina La Princesita regresó a la pista de La Academia y sorprendió con una divertida previa. La cantante se mostró bastante suelta antes de bailar y hasta se animó a jugar con Marcelo Tinelli, imitando a Charlotte Caniggia.

La artista dejó a todos con la boca abierta y provocó la risa del conductor, del jurado y de sus compañeros al hablar con el mismo tono de voz que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quien también es una de las participantes del certamen pero no estaba presente en la pista.

Charlotte Caniggia @lissandrokaell | (Foto: Instagram/@chcaniggia)

Tinelli le preguntó a Karina sobre los dichos de Ángela Leiva, quien había dicho que no conocía a Isabel Pantoja, la cantante española a la que imitó La Princesita y por la que se llevó el halago de todos los jurados. Pero la ex del Kun Agüero prefirió demostrar que estaba todo bien con su compañera, metiéndose en el papel de Charlotte Caniggia.

“Está todo bien Marce”, aclaró Karina y por el noto que usó para decirlo le hizo acordar a Tinelli la voz de Charlotte Caniggia. Y La Princesita siguió con el acting: “Ya pasó Marce me chupa un huevo. Sí, estoy bien, no trabajo, me rasco, estoy bien. Marce estoy bien”.