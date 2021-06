Karina La Princesita brilló con su imitación de Isabel Pantoja y emocionó a Pampita y a Marcelo Tinelli

Karina La Princesita llevó emoción a la pista de Showmatch La Academia y dejó sin palabras a Marcelo Tinelli y al jurado con su presentación en la que imitó a Isabel Pantoja. La cantante se puso en la piel de una de las ídolas de su infancia, a quien recuerda que escuchaba junto a su mamá, quien la fue a apoyar al programa.

La exjurado del Cantando 2020 lo dio todo. Desde el look muy similar al de la cantante española, su baile y el canto fueron el combo perfecto para hacer emocionar no solo a su madre, sino también Tinelli y Pampita. El conductor y la jurado no pudieron evitar las lágrimas al escucharla cantar Marinero de Sueños, uno de los clásicos de Pantoja.

Karina La Princesita se puso en la piel de Isabel Pantoja. Captura del vivo.

“Qué lindo, canta como los dioses, estábamos todos emocionados”, dijo Marcelo sobre el final de la presentación de Karina. Y su mamá comentó que la interpretación de su hija le llegó al alma porque recordó cuando la artista era chiquita.

“La emoción de su madre tiene que ver porque, en algún punto, es la historia de ella... la de las mamás solas. Karina sos una artista del carajo. Lo que vas creciendo año a año, perfeccionándote. Es muy lindo de ver en una artista porque no tenés techo. Tenés un muy lindo equipo y me gustó mucho lo que hicieron porque fue emotivo. Hasta acá, es la única participante que logró la imitación”, dijo Ángel de Brito y le puso un 10.

Por su parte, Pampita la felicitó, le pidió que vuelva a cantar la canción a capella y comentó: “Es una de las noches en donde más te he visto brillar en la pista”. Hernán Piquín también halagó a Karina y resaltó: “realmente vimos a la Pantoja” y le puso un ocho.