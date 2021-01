El sueño frustrado de Karina La Princesita: quiso ser una “Bandana”, pero no pasó el casting por su edad

En la noche de este miércoles, Lissa Vera y Tyago Griffo volvieron al escenario del Cantando 2020 y brindaron una versión de “Vuélveme a querer”, tema del artista mexicano Cristian Castro.

Luego de escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara: “Primero, un beso a Gladys. Soltando la mano de mamá, Tyago... Y bien. Es un crecimiento para los dos, para vos y para ella. Lisa, ¡qué lindo que cantás! El otro día también lo hiciste bien, pero aquí estuvo más maduro y más preparado. Muy lindos tus graves. Muy bien”.

Hasta ese momento, se trataba de una jornada sin ninguna sorpresa, más allá de los puntajes. Sin embargo, la dueña del voto secreto durante esta ronda, Karina “La Princesita”, sorprendió a todos con algo que le ocurrió cuando era adolescente y que se trata de un sueño frustrado.

“Yo fui al casting de Bandana y me patearon. Era para mayores de 16 y yo tenía 15. Y me dijeron: ‘Andá a tu casa, chiquita’. Las amo y las admiro mucho a Lissa y a Lowrdez, y a las chicas que estuvieron antes, también. El otro día sentí que Lissa estaba muy nerviosa y hoy mostró la Lissa que yo conozco. Y Tyago es una de las mejores voces de este certamen”.

Siguiendo con la actuación de la pareja, Oscar Mediavilla expresó: “Increíble lo que hicieron, me gustó. Con Cristian [Castro] trabajamos, pero no terminó bien. Venía a la oficina y llamaba a México, hablaba con la mamá, con la abuela... Y no era la época del WhatsApp. Terminamos medio a las patadas. Ahora, nos cruzamos y me saluda muy amistosamente, pero la verdad es que me hizo perder mucho tiempo y energía”.

Con respecto a lo que acababa de escuchar, el productor musical expresó: “Ustedes cantan tan bien que no tengo mucho para decir. Hicieron un lindo tema, a pesar de que no me gusta mucho la letra. Son dos grandes cantores. Da felicidad escuchar que todos los participantes están haciendo un buen papel”.

Moria Casán, a su vez, cerró: “Gladys, un beso grande para vos. Qué linda parada escénica tenés, Lissa. Me hacés acordar a alguna cantante flamenca. Te veo y me dás una ‘gitanaza’, alguien con mucha garra. Me encantaron, pero al principio me pareció que Lissa se quedó un poquito. De todas maneras, es un placer verlos”.