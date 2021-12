Jimena Barón, preocupada por un contacto estrecho con Covid-19: “La peor noticia”

Los contagios de coronavirus en el ambiente artístico se acrecentaron en los últimos días y luego de Jorge Rial y Claudio Cosano ahora se conocieron nuevos infectados.

Federico Barón, en una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live, confirmó que estaba enfermo y preocupado por sus allegados: “El lunes tuve muy mal, me dolía todo el cuerpo y una gripe muy fuerte. Me hisopé y me dio postiivo. Ahora tomando algo para bajar un poco la fiebre, tecito con jengibre y por ahora bien”, comentó más tranquilo desde su casa.

Como es su costumbre, Jimena Barón compartió el fin de semana con su hermano y su familia en la casa materna disfrutando de una comida y tardes de pileta.

Federico usó sus redes sociales para decir que está bien pero que lamentablemente deberá pasar las fiestas solo y aislado de su mujer, su pequeña hija y demás afectos.

Por su parte, Jimena por el momento no modificó su vida ni se aisló y, hace algunas horas posó sensual frente al espejo de su departamento mostrando algunos looks previos al ensayo de los shows que, aparentemente realizará la cantante con su música.