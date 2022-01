Gladys La Bomba Tucumana comienza el año con un nuevo romance

Gladys la Bomba Tucumana arrancó el 2022 con un nuevo amor en puerta. Pablo Layús confirmó el romance de la cantante con Rodrigo Jara, su compañero en la obra Cocodrilísima.

En medio de una temporada agitada y un cambio físico que se ha hecho notar en la artista, la Bomba también encontró el amor entre los ensayos de la obra de Omar Suárez.

La información fue confirmada por el periodista Pablo Layús durante el móvil de Intrusos, programa que sale por la pantalla de América TV y que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Ella está feliz. Se la pasa cantando. El segundo romance de la temporada se da entre La Bomba Tucumana y su bailarín, Rodrigo Jara”, afirmó Pablo.

El artista es conocido en el entorno del baile ya que ha formado parte del staff fijo de Showmatch en varias oportunidades.

La obra Cocodrilísima fue el espacio donde comenzó el amor entre ambos artistas. La obra está en la cartelera de verano de Calos Paz.

Aparentemente, además de la información existirían fotos de ellos juntos en Carlos Paz fuera del ámbito del teatro. “Él se quedó a dormir más de una noche”, agregaron.

Rodrigo Jara era compañero de baile de Mariana Genesio Peña en La Academia 2021 y muchos afirmaron que también allí hubo una historia de amor. Ahora el bailarín se encuentra haciendo temporada de verano en Carlos Paz y fue donde se sembró la semillita del amor.

“Ella está encendida. Averigüe sobre él porque no quiero que le rompa el corazón. Me prometieron imágenes”, remató Layús.

La palabra de Rodrigo Jara

Claro que después de todo el revuelo, la gente esperaba las declaraciones de algunas de las dos partes. Fue Primiciasya.com quien se contactó con Rodrigo Jara para hablar sobre esta nueva relación que aflora en el ámbito del espectáculo.

Según el medio, el artista contestó cordialmente a su llamada y dijo: “Mi relación con Gladys es normal”.

Y añadió: “No tengo nada para decir. No voy a hablar del tema. Yo no saqué el tema... lo que quieras saber, pregúntaselo a ella”.

El cambio físico de la Bomba Tucumana

A sus 62 años, Gladys ha destacado el enorme esfuerzo que ha realizado por bajar de peso. La artista contó que perdió 20 kilogramos y contó cuáles fueron los procedimientos que siguió.

“La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante”, dijo en una nota Paparazzi.

Gladys sorprendió luego de bajar 20 kilogramos y admitió que la dieta fue un punto fundamental para lograrlo.

“Llevo bajados 20 kilos… Aparte de la dieta, hago actividad física también. Cinta, unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, continuó.

“Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, remarcó

“Todos los días hago dieta, como lo que tengo que comer para no engordar. No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo las proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo ´voy a hacer veinte minutos, pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”, concluyó.