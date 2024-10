Lauty Gram confirmó su relación con la China Suárez a través de una foto en Instagram

Lauty Gram (22) parece haber oficializado su relación con Eugenia La China Suárez (32), tras varios rumores y especulaciones. El joven cantante compartió en su cuenta de Instagram una imagen romántica en la que se lo ve junto a la actriz, ambos muy cercanos y con gestos cariñosos. La selfie fue tomada por Suárez, con el sol iluminando sus rostros, y para reforzar el mensaje, Lauty etiquetó a la cantante y añadió dos emojis de corazones rojos.

En junio de 2023, los rumores de un romance comenzaron a circular. Luego de muestras de afecto en redes sociales, un viaje a Ibiza y algunas indirectas, la pareja parecía haber terminado. Sin embargo, decidieron darse una nueva oportunidad y lo comunicaron a través de una publicación.

Semanas atrás, durante una entrevista con Socios del Espectáculo de El Trece, Lauty habló sobre los motivos de mantener en secreto la relación. Mientras asistía al cine para ver Linda, la última película de Suárez, el cantante expresó: “La estoy viendo por tercera vez, creo. Me la sé de memoria”. Ante la consulta de la periodista sobre la actuación de su pareja, la elogió: “Hermosa, como siempre. Perfecta, espléndida, inigualable, muy hermosa. La verdad 10 de 10 su actuación, 10 de 10 la película”.

A pesar del paso del tiempo, ambos prefieren no confirmar públicamente su relación. Lauty explicó su postura: “No soy una persona que le guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o un video con ella”.

A pesar del paso del tiempo, ambos prefieren no confirmar públicamente su relación.

Cuando la cronista le preguntó por qué no hacerlo público, el artista respondió con firmeza: “No es el momento todavía”. Cabe destacar que Suárez es madre de tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, pero Lauty aclaró que la decisión de mantener la discreción no tiene que ver con ellos: “No tiene nada que ver los nenes, simplemente siento que no es el momento. Cuando llegue el momento lo blanquearemos”.

En la misma conversación, habló sobre los hijos de la actriz y destacó su buena relación con ellos: “Los conocí, son un amor de personas, están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad es que eso se nota mucho”. El cantante se mostró sereno y emocionado durante la entrevista, deseando que en algún momento puedan hacer pública su historia de amor: “Ya se dará. Ojalá que se dé”.