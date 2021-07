Mariana Genesio Peña renunció a “La academia” en vivo y dejó en shock a su bailarín

En “La academia”, las galas están siendo pura pasión y ritmo gracias al reggaetón y las jugadas coreografías que están haciendo los famosos y sus parteners. Casi ya terminando el ritmo, Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara pisaron la pista y revelaron una noticia que sorprendió a todos.

Tras bailar al ritmo de “Me gusta”, el tema de Anitta junto a Cardi B y Myke Towers, recibieron muy bajo puntaje ya que no convencieron a Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón ni a Hernán Piquín.

Fue antes de revelar el voto secreto que Marcelo Tinelli disparó: “Mariana Genesio Peña se va a tener que ir por un par de meses”.

“Mariana se va por 45 días y aún no sabemos si será reemplazada”, comentó el conductor después de saberse que la actriz estará en el duelo de este jueves.

“Me siento mal, no puedo hablar”, confesó Mariana a Teleshow cuando terminó “Showmatch”. A lo que su bailarín lanzó: “Me enteré de que Mariana se iba cuando lo dijo Marcelo. Y es un tema personal de ella, no me corresponde a mi hablar de eso”.

“Fue una sorpresa. Estábamos re bien, ella ensayaba con muchas ganas... Lo tengo que hablar con ella primero”, precisó Rodrigo.

Lo cierto es que el motivo de ausencia de Mariana es desconocido, seguramente en las redes sociales ella hablará.