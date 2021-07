Ricardo Montaner confesó que cambió la letra original de su éxito “Bésame” porque era muy hot: “Decía...”

Ricardo Montaner sorprendió a sus compañeros de La Voz Argentina y al público al confesar que su éxito “Bésame” no es la versión original, sino una nueva que se vio obligado a hacer porque la otra era muy “hot” para la época. El cantante se animó a cantar la verdadera en vivo y Lali fue quien más la disfrutó.

Ricardo Montaner cantó el tema “Bésame” y su hijo le dio el pie para que cuenta la verdad sobre la canción. “A que no saben que era canción tenía otro nombre antes de que saliera”, lanzó Ricky y el cantante confirmó que eso era cierto. “No decía bésame en ningún lado”, agregó el hijo Ricardo Montaner.

“Se llamaba Mójame”, dijo el artista e interpretó la versión original de uno de sus temas que recorrió el mundo.

“Llego al estudio a grabarla y empiezo a cantarla. El productor no había oído la letra. Le mando una copia de la canción, y yo me quedo con otra. Y en esa época era como medio fuerte la letra. Era como la de Mau y Ricky de hoy”, contó acerca de por qué tuvo que cambiar la letra.

“Entonces me dice ‘chatito esto no puede llamarse mójame. Mójame por todos lados... no chatito’. Entonces le dije Bebu apaguemos el micrófono, dame cinco minutos y ahí escribí Bésame”, reveló acerca de cómo nació su éxito.

“Y al mar más profundo mójale con tu humedad”, cantó Ricardo y Lali Espósito no se contuvo al escuchar los cambios: “Nooo era re hot Montaner”.