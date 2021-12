Mariana Genesio enojada porque usan sus fotos para perfiles de Tinder

Ella está soltera aunque le gustaría formar una pareja. Se trata de Mariana Genesio Peña quien sin embargo, contó, en diálogo con Juan Etchegoyen por “Mitre Live”, que a la hora de conocer personas nuevas, las aplicaciones para citas no son lo suyo. Además de sentirse incómoda usándolas, tiene pruebas de gente que utiliza sus fotos para crear perfiles falsos, según Diario Show.

Por otra parte, la actriz confesó: “Soy a la antigua totalmente a la hora de conocer a una persona. Me gusta el bar y esta cosa de la calle, el encuentro sorpresivo. Soy medio romántica en ese sentido, medio cursi, pero prefiero eso. A las app no las uso y, por más que esté soltera me da pudor, aparecen fotos mías en Tinder”.

Además, Genesio, contundente, agregó: “Eso fue lo que me dijeron algunas personas que lo vieron. Usan fotos mías en varios de los perfiles. Hasta pusieron fotos de ‘Pequeña Victoria’. No las uso a las app de citas porque me dan un poquito de vergüenza”.

Finalmente, expresó que “nunca lo vi esto, si lo viera lo denuncio pero me dijeron distintas personas esta situación. No me faltan los candidatos en Instagram, tengo muchos”.

Flor Peña anunció en su cuenta de Instagram que se abrió un perfil en una nueva plataforma en la que compartirá contenido sin censura. La actriz apuesta a más y aseguró que en este sitio subirá todo lo que no le permiten en otras redes sociales.

Su anuncio generó mucha repercusión, y al parecer no es la única famosa que podría sumarse a esta plataforma. Un seguidor de Instagram le preguntó a Mariana Genesio Peña qué opina de la decisión de su colega “con el tema de vender fotos”. “¡Me parece genial! Yo quiero vender las mías comiendo fruta”, señaló la actriz junto a un video donde se la puede ver muy sensual recostada en el piso y luciendo un ajustado body color blanco mientras come una mandarina.