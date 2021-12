Paola Krum, enamorada y ardiente en la playa con una bikini animal print

Hace mucho no escuchamos hablar de Paola Krum y su nueva vida en pareja. Y gracias a las postales en la playa que acaba de compartir tenemos el motivo perfecto para saber todo de su nueva relación. Bueno, no tan nueva porque todo comenzó hace varios años atrás.

La actriz está en pareja con el actor y músico Iván Espeche Gil desde hace dos años y lo anunció con bombos y platillos en Instagram cuando compartió una postal de los dos abrazados y el epígrafe que decía: “En medio de todo, el amor. Soy tan afortunada de tener esta isla con vos y los nuestros”.

Paola Krum y su escapada a la playa con su novio

Desde ese momento, Paola e Iván, quien encarnó al fantasma Rafael en “Chiquititas” (2000), mantuvieron la relación en el ámbito privado y nunca hablaron de su primera vez que estuvieron juntos. Ambos vivieron un romance que duró solo unos meses y ahora que se reencontraron, parece que va todo perfecto.

Y es que así lo demostraron con las últimas postales compartidas en las redes sociales. La pareja está de vacaciones en la playa, con el mar y el sol como testigos de su felicidad y complicidad.

Paola Krum está de vacaciones en la playa con su pareja y está más sexy que nunca.

La morocha aprovechó el tiempo de relax para practicar yoga y leer pero también para enamorar a sus seguidores con sus curvas.

Krum se destapó en la playa y lució un modelo hermoso de bikini con estampa de animal print; con solo un emoji de un corazón rojo, Paola jugó ante el flash de frente y de espalda y se mostró híper sensual.

“Mi actual pareja es actor, cantante y locutor. Tiene una voz hermosa. Yo decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó”, reveló hace un tiempo atrás la intérprete que estuvo en pareja con Joaquín Furriel, con quien tuvo a su hija Eloísa, que hoy tiene 13 años.

“Primer día, vacaciones, verano y amor”, escribió Paola en las redes, donde se mostró con otro modelo de traje de baño, también de dos piezas aunque más sobrio, de color negro sin ningún tipo de estampado.

La nueva ficción que protagonizará Paola Krum con Benjamín Vicuña

Esta escapada a la playa le sirve a Paola para desconectarse de la rutina laboral, al menos por unos días. Y es que está en la recta final de la grabación de “El primero de nosotros”, la nueva ficción de Telefe que estrenará en enero.

Krum será la protagonista de la historia que contará el devenir de “un grupo de amigos que sufre un gran cambio al enterarse que uno de ellos padece una enfermedad terminal”. “Nunca me toca la heroína que es amada de entrada. Me topo con una historia súper compleja para mi personaje y voy a tener detractores a morir”, dijo ante la prensa la artista que comparte cartel con el actor chileno Benjamín Vicuña.

“Como actriz es un desafío porque tengo que lograr que no odien a la protagonista de la novela. No sé cómo voy a hacer para contar lo que tengo que contar. En la tira no hay ni buenos ni malos como las personas”, agregó.

“Yo intento apoyarme en la verdad y lo genuino a la hora de contar una historia. Lograr despojarme hasta de mis propios prejuicios”, cerró la artista que también compartirá elenco con Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.