Nicolás Cabré reveló lo que todos queremos saber: el motivo de su mala relación con la prensa

Parecería muy loco pensar que un artista del mundo del espectáculo se lleva mal con los periodistas, a quienes todos acuden para dar a conocer su trabajo para así promocionarlo y atraer al público. Pero hay un caso híper reconocido, el de Nicolás Cabré.

Todos saben que el actor es reacio a la prensa, desde los 10 años que arrancó su carrera se mantuvo distante de la exposición y hasta generó momentos tirantes e incómodos con trabajadores de los medios que lo buscaban para que diera una nota.

Y para sorpresa de muchos, el miércoles por la noche estuvo sentado en el sillón de “Los Mammones”, el ciclo de América que conduce Jey Mammón en el que todos los famosos que van disfrutan del ambiente distendido y de todas las humoradas que aparecen a lo largo de la noche.

Cabré se relajó y contestó todo lo que el conductor y sus panelistas le preguntaron. Una rareza, sí. Pero la pasó muy bien y se notó en su predisposición.

Nicolás Cabré habló de todo en el living de Jey Mammón

“¿Es verdad que a tu papá le molestaba cuando te criticaban o hablaban mal de vos?”, le preguntó Jey y Nicolás fue tajante: “Odiaba”. Y sumó: “Él se volvía loco, yo le decía que no hiciera nada”.

Curioso, Mammón quiso saber el motivo por el cual nunca refutaba los rumores o las mentiras que se dicen sobre su vida y el actor respondió: “No quiere decir que no me moleste, pero siempre tuve la tranquilidad de que cuando iba a mi casa, mi papá no me preguntaba nada. Y lo digo con las buenas y con las malas, sabía las cagadas que me mandaba, nunca tuve que explicar nada. Al día de hoy, gracias a Dios ya salí de ese foco”.

En el segmento de “Las 21 de las 21″ el artista invitado tampoco se guardó nada y levantó sin problemas las paletas de Si y No para responder la seguidilla de preguntas. “¿Estuviste cerca de boxear a un notero o un fotógrafo alguna vez?” y tras una risa pícara, se inclinó a decir que “No”.

Y rápidamente explicó: “Pero, pará. He tenido discusiones, ahora boxear no, no soy de esos. Sí he tenido mis dichos e hice cosas que se han conocido”.

Al parecer, en ese momento Nico recapacitó y comentó: “Estoy mucho más tranquilo. Lo entiendo de otra manera. Hoy por hoy, el único límite que pongo es mi hija. Si estoy con Rufina, evítenme, pero después ya entiendo que hay cosas que van a preguntar, cosas que se van a decir y las entiendo”.

Nicolás Cabré habló de la China Suárez en “Los Mammones”

Como era de esperarse, Nicolás Cabré se refirió a la China Suárez pero nunca se entrometió en el escándalo que la involucra en la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara. Él solamente la nombró como la madre de su hija.

El intérprete dijo que no elegiría que la niña comience a trabajar desde tan chica en teatro o televisión; y así recordó su inicio con Flavia Palmiero en “La ola está de fiesta”.

Y como reflexión de la paternidad, Cabré compartió: “Uno va aprendiendo, con la madre estamos todo el tiempo hablando sobre qué decidir, es un aprendizaje. Nadie tiene la verdad absoluta. Con la China hablamos cinco veces por día y es tema único, Rufi. Es estar lo más que se pueda”.