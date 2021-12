Luisana Lopilato se adelantó a la Navidad y posó con un vestido con “mucho glamour”

Luisana Lopilato tiene acostumbrados a sus 5.8 millones de seguidores de Instagram a hermosas postales de Vancouver, Canadá, donde vive con sus tres hijos y su marido Michael Bublé. Las aventuras de sus niños despiertan ternura y sus poses hacen suspirar a todos.

Como las que publicó hace unas horas, en las que se adelantó a la Navidad y posó con un look infartante y extravagante para la Nochebuena. La nieve que cae en Canadá en este momento no frenó a la argentina a posar desabrigada y relajada, como si no hiciera nada de frío en el exterior.

Luisana Lopilato se adelantó a la Navidad con un vestido verde glamoroso

“Un look navideño con mucho glamour. ¿Ustedes dicen que es mucho?”, escribió la artista que muestra una prenda elegante de color verde oscuro diseñado por Santiago Artemis. Tienen un escote en V profundo y la tela escogida es un encaje divino.

Su pelo suelto y natural, los aros dorados con perla y pulsera haciendo juego más tacones negros con boca de pescado acompañan a la perfección el estilo elegante de Luisana, quien a diario muestra la felicidad de ser madre de Noah, Elías y Vida.

Los hijos de Luisana Lopilato cantan villancicos y enamoraron a todos

Días atrás, la artista subió a su cuenta de Instagram un hermoso video de sus dos hijos mayores, Noah y Elías, enseñándole a ella y a Vida, la menor del clan, el clásico villancico “Jingle Bells”.

Y lo que despertó ternura es el momento en el que retan a Luisana porque se equivoca y porque no pronuncia bien una palabra en inglés.

“¡La prueba de que mis hijos me enseñan todos los días cosas grandiosas! Mucho espíritu navideño”, escribió la blonda.