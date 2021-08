Gladys La Bomba Tucumana: Cuánto peso perdió y qué hizo para lograrlo

Decidida a cambiar su imagen, hace tiempo que Gladys La Bomba Tucumana decidió cambiar su estilo de vida y adoptar un plan de alimentación saludable. Los resultados están a la vista: la cantante luce más linda que nunca y muestra su silueta en las redes con orgullo.

En diálogo con Paparazzi, la autora de La pollera amarilla reveló cuánto peso perdió y qué hizo para lograrlo. “Llevo bajados 20 kilos... Aparte de la dieta, hago actividad física. Cinta más unos chalecos de Body Factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, explicó.

Y reconoció que hace un sacrificio muy grande para mantener una rutina: “La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante “.

Gladys La Bomba Tucumana y los alimentos que sacó de su dieta

A diferencia de otras famosas que aseguran que comen de todo y no aumentan de peso, Gladys contó que tuvo que sacar algunos alimentos de su dieta diaria. “Como lo que tengo que comer para no engordar. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, detalló.

Y se explayó: “No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo las proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo ‘voy a hacer veinte minutos ' pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”.