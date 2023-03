Flor Vigna subió un arriesgado video en ropa interior y sin corpiño para anunciar que salió su nuevo tema

Flor Vigna lanzó su nuevo tema, el que tituló “Eres Tú”, y que contó con la colaboración del cantante de música tropical Rodrigo Tapari. La canción se la dedicó a su novio, el actor Luciano Castro, y para anunciar que ya está disponible subió un arriesgado video a sus redes.

La cantante lleva varios días promocionando este lanzamiento y fue subiendo las apuestas con los clips que compartió en sus redes sociales.

El primer video que subió la artista, fue un recorte de imágenes de ella y Luciano en diferentes momentos de intimidad en la casa de Flor, que fue donde grabaron el videoclip.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la publicación que subió minutos después de que el tema, y su respectivo videoclip, salió a la luz, en el que prácticamente se la ve desnuda muy cerca de la pileta.

En los primeros segundos del video, Flor está de espaldas solo con una tanga azul de bikini y sin nada arriba. Luego, se dio la vuelta cubriendo su delantera con las manos, para evitar que no se vea nada que la perjudique en las redes.

Flor Vigna lanza un nuevo tema con noticia incluida.

En otro momento, ella está recostada boca abajo, sin corpiño. Se trata de un momento muy íntimo entre Flor y Luciano Castro, ya que se los escucha intercambiar palabras de amor.

“Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todooo”, escribió en diferentes momento del video que en pocos minutos recibió más de 37 mil “me gustas” y cientos de comentarios de todo tipo.

Flor Vigna muy atrevida.

El nuevo videoclip de Flor Vigna con Luciano Castro como protagonista

Flor Vigna lanzó este viernes un nuevo tema, y como en su primer sencillo, Luciano Castro aparece en el videoclip como protagonista. Pero esta vez, el motivo de que el actor sea parte de esta producción tiene que ver con que ella le escribió esta canción a él, con “palitos” a su ex, Nicolás Occhiato.

“Quise estar soltera y me enamoré, me mordiste el labio y me erizó la piel, nos desnudamos juntos y se escapó un ‘te amo’”, dice la primera estrofa que la artista le escribió a su pareja, ex de Sabrina Rojas.

“Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero valió la pena porque te encontré. Papi, yo te pido nunca me hagas daño”, sigue el tema en el que reveló que no la pasó bien en su anterior relación.

La dedicatoria de Flor Vigna a Luciano Castro