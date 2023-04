Flor de la V apostó por la moda circular y posó con un vestido de jean que se destacó por un tajo gigante

Flor de la V es una gran referente tanto en ambientes LGBT como en la televisión en general. Su rostro y figura son inconfundibles, pero su amor por los medios de comunicación es mucho más destacable que cualquier otro detalle.

Flor de la V y su vestido de gran tajo.

En cada emisión de Intrusos, el programa en el que es conductora, ella se destaca por diferentes looks que la hacen lucir como una completa diosa. Jeans, camisas, vestidos, faldas, no importa lo que use, siempre se la ve bien.

En los últimos días, la conductora decidió apostar po la moda circular. Es decir, aquella en la que la ropa, los zapatos o los accesorios se diseñan, se crean y se comercializan con el fin de ser usados y manufacturados de forma responsable.

Flor de la V y su vestido de gran tajo.

Para seguir esta tendencia, el día de hoy optó por un vestido muy particular. Con retazos de diferentes colores de tela de jean, logró conformar un vestido muy lindo que dejó ver un gran escote sostenido por finos y pequeños breteles.

Flor de la V y su vestido de gran tajo.

Además, lo que más resaltó fue el gran tajo a un lado de la falda que dejó al descubierto sus tonificadas y largas piernas. Sin dudas es una referente de la moda e indumentaria.

Florencia de la V enamoró con un traje brilloso de plumas y conchero que contorneó su increíble figura

La artista fue convocada para cerrar el Carnaval de Melo Uruguay y se paseó subida en uno de los carros de una escola de samba. Flor de la V lució un body súper cavado de transparencias que llevó por encima todos los brillos.

Florencia de la V enamoró en el carnaval de Melo Uruguay.

En su espalda, se colocó el respaldar de plumas que usan las vedettes y bailarinas de samba, y completó el traje con unas botas altas que combinaron con su vestuario.

“El sábado tuve el placer de celebrar el cierre del carnaval de #MeloUruguay en uno de los carruajes de la escola de samba Gres Juana de Melo rodeada de la energía del candombe y el amor de un país que siente orgullo de sus raíces Rioplatense”, escribió al pie del video que subió sus redes.

Florencia de la V enamoró en el carnaval de Melo Uruguay.

“Gracias a todas las personas y sus familias que compartieron esta noche carnaval tan especial conmigo”, cerró agradecida con el pueblo de Melo que la recibió.