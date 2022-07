Miguelina Fredes es docente y la apodaron la “maestra hot “cuando fue noticia por vender fotos prohibidas en internet y luego por su candidatura para ingresar a Gran Hermano. La joven visitó el piso de Intrusos y no solo sorprendió a Flor de la V con su historia, sino también por la cifra que cobra por el contenido.

La docente de primero a sexto grado está de licencia luego de que los padres del colegio la denunciaron cuando se enteraron que vendía contenido erótico, y ya no quisieron que les enseñe a sus hijos.

“Sufría hostigamiento en una de las escuelas en la cual se me criticaba por mi personalidad fuera de la institución”, argumentó. “Imaginate salir del colegio y un grupo de mamás diciendo ‘no, no, vos no vas a ser la maestra de los alumnos’, se negaban”, recordó.

“Yo no ocultaba mi vida privada a nadie porque sentía que no tenía nada que ocultar. A la escuela obvio voy con guardapolvo debajo de la cola, arreglada pero a mi estilo”, enfatizó.

Y siguió: “Tuve planteos por mi vida fuera de la escuela. Este grupo de mamás no se fijaban lo que yo era pedagógicamente sino cómo era fuera de la escuela. Tenían la misma edad que yo y tal vez cruzaba a sus maridos en el boliche”. “Habían papás que me hablaban por privado”, se sinceró.

La “maestra hot” dejó helada a Flor de la V cuando reveló cuánto cobra por sus fotos prohibidas.

“No identificamos a las madres, pero me pegaron el mismo día que las mamás me atacaron afuera de la escuela. Me aplicaron un artículo que está dentro del estatuto, la directora me lo aplica por protección y me corren”, relató.

La cifra que cobra la “maestra hot” por su contenido erótico

Ante la consulta de las panelistas, Fredes reveló que con el contenido erótico “en dos días hice 70 mil pesos, no lo podía creer”, contó. “Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo tiempo”, acotó Flor de la V, sorprendida.

“Lo que tiene es que generar contenido y venderlo y vender los videos es porque me gusta y si me siento mal no lo hago. Y no me parece algo malo. El tema fue cuando el papá compró la foto y terminó de estallar”, contó la invitada.

Miguelina Fredes se postuló para entrar a GH 2022

“Lo bueno es que no tenés que acostarte con quien no quieras. Y el que sí lo haga, yo no juzgo a nadie. Quien quiera acostarse con alguien, que ya sería prostitución, no me parece mal. Yo decidí hacerlo por este medio para no tener que acostarme con quien no me gusta”, sentenció. “Te va a ir bien, te va a ir muy bien”, finalizó la conductora.