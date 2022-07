Gran Hermano 2022: una maestra de tercer grado vende fotos prohibidas y quiere entrar al reality

Miguelina Fredes es maestra de tercer grado en la Escuela Normal de Campana, Provincia de Buenos Aires, y se postuló para entrar a la próxima edición de Gran Hermano. La joven grabó un video en TikTok contando los motivos por los cual quiere entrar a la casa, pero los padres del colegio piden que la echen por su exposición, ya que además vende fotos subidas de tono en sus redes.

El casting virtual de Gran Hermano 2022 sigue generando videos virales de personas que se postulan para entrar a la casa más famosa del país. Miguelina Fredes, una maestra de tercer grado, grabó un video para su cuenta de TikTok contando sus virtudes para ingresar al reality.

Nacida en Basabilbaso, y mamá de dos hijos, la joven explicó que busca un lugar en la televisión como alternativa a su profesión, ya que “mi forma de ser, en las redes sociales y diferentes lugares, no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”.

Además, contó que es Operadora socio terapéutica en adicciones, estudia psicología social, y está a punto de recibirse de Licenciada en Educación. “Pero mi pasión es el teatro”, expresó en el video. “En Gran Hermano, vos podés ser vos, vi la propaganda y vine corriendo a hacer el video”, dijo.

Miguelina es maestra de tercer grado y vende fotos eróticas

“Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida, de ser yo, tal como soy”, agregó la postulante al reality más importante a nivel mundial, que tendrá en la TV argentina una nueva temporada antes de fin de año.

La queja de los padres a la maestra que quiere entrar a Gran Hermano

Según reveló Tn Show, algunos padres de la Escuela Normal de Campana le exigieron al colegio que expulsara a la docente luego de constatar que, mientras goza de su licencia, vende contenido erótico y se postuló para ingresar a Gran Hermano.

“Empiezan las clases y para quedar efectiva en el cargo tiene que estar tres horas al frente del curso. El primer día, cuando pasaron tres horas, comunicó que se sentía mal. Llegó el servicio de emergencias y dijo que no tenía nada. Al día siguiente pidió licencia”, explicó un padre de la Escuela.

Miguelina Fredes se hizo conocida a partir de su video viral

“Lo más grave es que venía de otra escuela en donde había hecho algo parecido”, agregó. Este mismo padre aclaró que, tras agotarse los días de licencia, la docente retornó, apareció con un nuevo diagnóstico de enfermedad: un grave problema en las cuerdas vocales, entonces volvió a pedir licencia.

Sumado a esto, los padres del colegio se enteraron de que, mientras estaba de licencia, Fredes ofrecía sus fotos al desnudo y videos eróticos que comercializa en una plataforma para adultos.

El descargo de Miguelina Fredes a las acusaciones de los padres

En un video que publicó en YouTube, Miguelina aclaró que padece “problemas patológicos” que se agravaron luego de ser madre (tiene dos hijos). “Tenía 35 alumnos a la mañana, tenía 35 alumnos a la tarde. Los chicos no se pueden golpear porque es culpa del docente, si no traen la tarea es culpa del docente. Mucha presión para mí”, detalló.

“No voy a volver a trabajar con chicos. Estudié Licenciatura en Educación (en la Universidad Siglo XXI) para dar clases con adultos”, soltó.

“Si me saco fotos, las subo a redes sociales o las vendo es tema mío. Es un tema personal. No entiendo por qué piden que renuncie. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones”, les contestó a los padres. “Ojalá me llamen de Gran Hermano así todos los que no me quieren me tienen que ver todos los días ahí”, concluyó.