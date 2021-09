Estos fueron los mejores looks de la alfombra roja de los premios Emmy

El 2020 fue un año atípico para todos y las galas de entrega de premios fueron únicas en su estilo. Por eso este año, los recintos volvieron a brillar y a contar con la presencia de grandes estrellas del cine en sus alfombras rojas. Como en los premios Emmy que se celebraron este domingo.

El ver caminar a las celebridades frente a los fotógrafos, con vestuarios impresionantes y que marcan tendencia es lo que más se extrañaba. Y también ver los mejores y peores looks. Por eso hoy haremos una muestra de lo que los famosos eligieron para ponerse.

Desde muy temprano, todos los nominados e invitados a la 73° gala de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense comenzaron a llegar al Microsoft Theater de Los Ángeles; los flashes hicieron resaltar sus atuendos que, en su mayoría, tenían brillos, colores intensos, modelos vaporosos y jugados.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Emmy

Emma Corrin, Gillian Anderson, Anya Taylor-Joy, Elizabeth Olsen y otras celebridades de la industria cinematográfica resaltaron por sus looks, los más hermosos y comentados de la noche, los que marcarán tendencia para próximas fiestas de egresados y casamientos.

La artista con sangre argentina y protagonista de “Gambito de dama”, lució un vestido satinado amarillo con escote halter que dejaba su espalda al aire y abrigo en tono. Complementó su modelo Dior Alta Costura con joyas de Tiffany & Co.

La joven británica que interpretó a Lady Di en la serie “The Crown” causó sensación con un vestido palabra de honor en color vainilla de Miu Miu, que combinó con guantes y un gorrito a juego que marcó la diferencia. Sus largas uñas en color negro gustaron un montón.

Kate Winslet demostró que menos es más con un vestido negro con escote en V y manga corta con ligero vuelo y transparencias. Mandy Moore, la protagonista de “This is Us” apostó por un elegante vestido rojo con breteles finos, bandas horizontales y una original falda de volados de Carolina Herrera. Catherine Zeta-Jones fue pura elegancia con un modelo bordeau de tajo profundo, de la firma Cristina Ottaviano.

Daniel Levy le apostó al celeste y a las plataformas; Chris Sullivan, al animal print, y Billy Porter se la jugó por las joyas, el diseño y el total black.

