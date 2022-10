Los Emmy Internacional anunciaron los nominados y hay un mendocino en la lista

Los Premios Emmy Internacional (es decir, aquellos que se entregan a los programas de televisión y streaming que no se producen en Estados Unidos) volvieron a repartir las nominaciones de este año. Las anunciaron el jueves y corresponderán a su 50° edición, que tendrá lugar el 21 de noviembre.

Nuestro país llegará a la ceremonia con tres chances de llevarse la estatuilla más codiciada de la industria televisiva, y también hay un “plus” que interesará a los lectores mendocinos. Pasamos a enumerarlas.

1- “Bios: Calamaro”

Desde que Nat Geo (bajo el paraguas de Disney) empezó a producir esta serie de documentales biográficos, ninguno de ellos ha pasado desapercibido: enorme producción, invitados y presentadores de lujo, y un manejo del archivo que hizo que cada una de las “Bios” fuera considerada una pequeña joya para los amantes de la música.

Pero este año sobresalió, o al menos así lo consideran los Emmy, la biografía de Andrés Calamaro.

Este repaso de la obra y vida del exmiembro de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez es el primer título nacional en aparecer en la nómina para la terna de Programa Artístico, que comparte con “Charlie Chaplin, Le Génie De La Liberté” (Francia), “Freddie Mercury: The Final Act” (Reino Unido) y “Wonderful World: A New York Jazz Story” (Japón).

Estrenada el 31 de agosto del año pasado en la plataforma de streaming Star+, fue la cuarta entrega de la serie documental dedicada a una figura del rock nacional, luego de los capítulos centrados en Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta.

2- “La Voz Argentina”

¿Alguien puede dudar de que este reality es el favorito de la televisión argentina? La última edición, finalizada hace apenas dos semanas, terminó por demostrarlo.

Pero para los Emmy también resultó merecedora de un reconocimiento, al menos la penúltima edición, emitida por Telefe y nominada en el rubro de Entretenimiento en vivo junto a otros certámenes como “LOL: Last One Laughing” (Alemania), la segunda temporada de” Love on the Spectrum” (Australia) y la quinta del reconocido formato “Top Chef Middle East” (Emiratos Árabes Unidos).

3- “Espíritu pionero”

Por último, esta serie de animación emitida por la TV Pública fue la tercera producción argentina reconocida por los Emmy Internacional.

Creada como una programación especial en conmemoración de los 70 años de la señal pública, los siete episodios de “Espíritu pionero” buscan reflejar los comienzos del canal a través de evocaciones del empresario de medios Jaime Yankelevich, el director Nicolás del Boca, las conductoras Pinky y Nelly Trenti y los actores Nelly Prince, José Cibrián, Ana María Campoy y Alberto Olmedo. En esa línea, otras figuras del rubro recuerdan y comentan sobre sus aportes a la construcción de la TV local.

Adriano Dalla Torre.

Un “plus” mendocino

El productor mendocino, radicado en el extranjero, Adriano Dalla Torre tuvo un importante espaldarazo, puesto que la serie “Búnker” -que produjo en México para HBO Max- competirá como Mejor comedia, al lado de series como “Sex Education” de Netflix.