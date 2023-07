HBO domina nominaciones a los Emmy: lista completa y cuándo se entregan los premios

HBO domina las nominaciones a los premios Emmy 2023, con el trío de élite de “Succession”, “The White Lotus” y “The Last of Us” combinándose para un total de 74 menciones. Otras series multinominadas son la comedia negra “Barry” (HBO), “The House of the Dragon” (HBO), “Ted Lasso” (Apple TV+), “Better Call Saul” (AMC, Netflix) y “The Bear” (FX, Star Plus).

“Succession” y su dinastía privilegiada y profundamente disfuncional encabezó a todos los nominados al Emmy en su cuarta y última temporada con 27, incluida la categoría de mejor serie de drama, que ganó dos de los últimos tres años. Obtuvo tres nominaciones a mejor actor de una serie de drama (récord), con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin quienes recibieron nominaciones por interpretar a hombres del clan Roy, y Sarah Snook con una nominación a mejor actriz. La serie también llevó a cuatro nominaciones para sus actores de reparto.

Succession (HBO)

Sin embargo, los vacacionistas malditos en un centro turístico siciliano de la segunda parte de “The White Lotus” realmente dominaron las categorías de reparto, al obtener cinco nominaciones a la mejor actriz de reparto en un drama, incluidas las nominaciones para Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza, y cuatro más a mejor actor de reparto.

The White Lotus, segunda temporada (HBO)

Bella Ramsey y Pedro Pascal, el dúo en una búsqueda llena de hongos y “zombis” en “The Last of Us”, obtuvieron cada uno nominaciones por sus papeles protagónicos. El programa fue segundo detrás de “Succession” con 24 nominaciones. “The White Lotus” tuvo 23.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en la serie The Last of Us (HBO)

“Barry”, la comedia negra protagonizada, escrita y dirigida por Bill Hader, también elevó la cifra de nominaciones para HBO, así como la fantástica “House of the Dragon”, spin-off de “Game of Thrones”.

Barry (HBO)

Pero es ”Ted Lasso” (Apple TV+) la que lideró las categorías de comedia con 21 nominaciones, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor para Jason Sudeikis.

Ted Lasso ( Apple TV+)

Aunque es de AMC, Netflix celebra las nominaciones de la excelente “Better Call Saul” -otra que llegó a su final recientemente- y de la comedia negra adolescente “Wednesday”.

En tanto, FX (Star Plus en Latinoamérica) se potencia con la comedia dramática culinaria “The Bear”.

Saul Goodman (Bob Odenkirk) en Better Call Saul

Cuándo se entregan los premios Emmy 2023 y dónde verlos

La ceremonia de los Emmy 2023 está prevista para el 18 de septiembre y se transmitirá por Fox en Estados Unidos. En Latinoamérica lo hará el canal TNT.

La posibilidad de una industria debilitada por dos huelgas de guionistas y actores podría empañar cualquier alegría para los nominados y alterar la fecha inicial anunciada.

Nominados a los premios Emmy 2023

Mejor serie de drama

‘Andor’ (Disney+)

‘Better Call Saul’ (AMC, Netflix)

‘The Crown’ (Netflix)

‘La casa del dragón’ (HBO)

‘The Last of Us’ (HBO)

‘Succession’ (HBO)

‘The White Lotus’ (HBO)

‘Yellowjackets’ (Showtime)

Mejor actor protagonista de drama

Jeff Bridges (‘The Old Man’)

Brian Cox (‘Succession’)

Kieran Culkin (‘Succession’)

Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’)

Pedro Pascal (‘The Last of Us’)

Jeremy Strong (‘Succession’)

Mejor actriz protagonista de drama

Sharon Horgan (‘Hermanas hasta la muerte’)

Melanie Lynskey (‘Yellowjackets’)

Elisabeth Moss (‘El cuento de la criada’)

Bella Ramsey (‘The Last of Us’)

Keri Russell (‘La diplomática’)

Sarah Snook (‘Succession’)

Mejor actor de reparto en drama

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor actriz de reparto en drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC, Star Plus)

‘Barry’ (HBO)

‘The Bear’ (FX)

‘Jury Duty’ (Freeve)

‘Only Murders in the Building’ (Hulu)

‘Ted Lasso’ (Apple TV+)

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (Prime Video)

‘Wednesday’ (Netflix)

Mejor actor protagonista en comedia

Bill Hader (‘Barry’)

Jeremy Allen White (‘The Bear’)

Jason Segel (‘Terapia sin filtro’)

Martin Short (‘Only Murders in the Building’)

Jason Sudeikis (‘Ted Lasso’)

Mejor actriz protagonista en comedia

Christina Applegate (‘Dead to Me’)

Rachel Brosnahan (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’)

Natasha Lyonne (‘Poker Face’)

Jenna Ortega (‘Wednesday’)

Mejor dirección

‘Wow’ de ‘Barry’, dirigido por Bill Hader

‘Review’ de ‘The Bear’, dirigido por Christopher Storer

‘Cuatro minutos’ de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, dirigido por Amy Sherman-Palladino

‘Don’t Touch My Hair’ de ‘The Ms. Pat Show’, dirigido por Mary Lou Belli

‘So Long, Farewell’ de ‘Ted Lasso’, dirigido por Declan Lowney

‘Wednesday’s Child Is Full Of Woe’ de ‘Wednesday’, dirigido por Tim Burton

Mejor miniserie

‘Beef’ (Netflix)

‘Dahmer’ (Netflix)

‘Daisy Jones & The Six’ (Prime Video)

‘Fleishman está en apuros’ (Hulu)

‘Obi-Wan Kenobi’ (Disney+)

Mejor actor protagonista en miniserie

Taron Egerton (‘Black Bird’)

Kumail Nanjiani (‘Welcome to Chippendales’)

Evan Peters (‘Dahmer’)

Daniel Radcliffe (‘Weird: The Al Yankovic Story’)

Michael Shannon (‘George & Tammy’)

Steven Yeun (‘Beef’)

Mejor actriz protagonista en miniserie

Lizzy Caplan (‘Fleishman está en apuros’)

Jessica Chastain (‘George & Tammy’)

Dominique Fishback (‘Swarm’)

Kathryn Hahn (‘Tiny Beautiful Things’)

Riley Keough (‘Daisy Jones & the Six’)

Ali Wong (‘Beef’)

Mejor serie animada

Los Simpson

Bob’s Burgers

Primal

Entergalactic

Rick and Morty

