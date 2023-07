Estrena la última temporada de “El jardín de bronce” en HBO Max: una charla con Joaquín Furriel y Maite Lanata

A juzgar por la repercusión que tuvieron las dos primeras temporadas, “El jardín de bronce” es una de las producciones argentinas más logradas de los últimos años del género policial y el drama.

Protagonizada por Joaquín Furriel y Maite Lanata, la ficción estrena su tercera y última entrega hoy por HBO Max. Como los anteriores episodios, la producción original de HBO está escrita por Gustavo Malajovich (la primera basada en su novela “El jardín de bronce”) y Marcos Osorio Vidal. Y la entrega final tiene la dirección de Hernán Golfrid y Benjamín Naishtat.

Joaquín Furriel protagoniza la destacada serie de HBO.

Más suspenso y el pasado que se revela

En la trama, el personaje principal de Fabián Danubio (Joaquín Furriel) es quien lleva el pulso de la historia. En los últimos ocho capítulos, según los adelantos, comienza pasados dos años desde la resolución del caso Martín Cosme. Fabián y Moira (Maite Lanata) están recomponiendo su relación, luego de los sucesos traumáticos por los que tuvieron que atravesar. Aunque la aparición de un medio hermano de ella trastornará su reciente comodidad encontrada.

Cuando la hija pequeña de una de las familias más poderosas del país es secuestrada, Fabián se encuentra nuevamente en la búsqueda de un niño perdido. Los giros inesperados y el misterio del nuevo caso, se entremezclan con los terribles secretos que salen a la luz una vez que se van uniendo las pistas y descubre que todo empieza y termina en la familia.

“En esta tercera temporada creo que se sostuvo la vara y la expectativa de la historia. Al menos para mí es muy atrapante el caso y, como es la última, es como cerrar un ciclo y haber compartido con el mismo equipo. Y en esta temporada el trabajo con Benjamín (Naishtat, el nuevo director), que le da un color a la historia, que incrementó mucho más el misterio y el suspenso”, sostiene la actriz Maite Lanata en una entrevista con Los Andes antes del estreno.

Esta última entrega de la serie enfrenta al personaje de Maite Lanata con un medio hermano. Foto: HBO Max.

En esta última entrega, Naishtat aportó su estilo personal a la resolución audiovisual que requería la producción. A su vez, el elenco se renueva con otras figuras como Juan Leyrado, Jazmín Stuart, Alejandro Awada, Luis Ziembrowski, Belén Chavanne, Rafael Federman y Sofía Palomino, entre otros. Y la actuaciones especiales de Norman Briski y Pepe Soriano.

“Creo que tiene dos novedades importantes. Una es la calidad de los personajes que se suman a la historia y el elenco. Tenemos participación especial de Pepe Soriano, Norman Briski, también Juan Leyrado. Y sobre todo la realización, hay algo de la exigencia técnica, que no dialoga con las dos anteriores. Pasaron dos años y eso nos dio un permiso a todos, incluso el look de mi personaje es distinto. Cuando me cortaron el pelo fue un impacto, porque te involucrás de una manera con el personaje”, cuenta Joaquín Furriel, quien interpreta a este detective.

Otro de los puntos a resaltar de la repercusión que tuvo la serie es que fue estrenada en 2017, un año donde la cultura del streaming empezaba a desplegarse, para después explotar al año siguiente.

“Lo que tiene la serie es que la primera temporada se estrenó en 2017, donde el público no sabía lo que era el consumo de series como hoy. Y cambió mucho, fue todo un cambio cultural, la relación de los espectadores con la serie. La segunda sucedió con el fenómeno del streaming, y en esta tercera temporada me parece excelente que se estrene ahora, porque quienes tienen el habito de ver series, pueden ver las anteriores y sumar la final”, sostiene Furriel ante el estreno de la tercera y última entrega.

En esta temporada se suma Jazmín Stuart. Foto: HBO Max.

Lo potente y revelador de la historia se sostiene entre el vínculo padre e hija de los personajes de Furriel y Lanata, que al margen de la tensión principal del caso, también vuelven a revivir un pasado difícil para ambos, con la aparición de un medio hermano como personaje antagónico.

“En este caso aparecen los fantasmas del pasado, con la aparición de este medio hermano. Y un poco vuelve a romper el vínculo entre ella y su padre. Porque en algún punto no quieren saber nada de ese pasado”, revela Maite Lanata.

Una producción internacional con Buenos Aires como protagonista

Dentro del género policial, son pocas las producciones nacionales que se destacan por un buen guion, un reparto destacado y una fotografía que muestre lugares icónicos de Buenos Aires como la Biblioteca Nacional, el Cementerio de Azul o Barrio Parque, que le aportan una estética distinta.

Ese aspecto es un logro en la tercera temporada de “El jardín de bronce”, que resalta la calidad de la producción y la búsqueda de un lenguaje propio en el género, con el acierto de los directores.

“El trabajo es grupal y creo que Hernán como director de las tres temporadas es un director meticuloso, muy comprometido con lo que hace, pero sobre todo con esta serie, que atravesó todos los momentos y eso es un beneficio. La conoce muy bien y cualquier duda que había él tenía una respuesta seguro. Como director está pendiente de todo y la idea de sumar a Benjamín en la tercera temporada le aportó una visión de carácter autoral. Benjamin tuvo la posibilidad de jugar su identidad, que le sumó a la serie y fue un beneficio para nosotros como actores. Estos capítulos me fascinan desde lo formal, hay algo de cómo están contados que me parecen muy grosos a nivel estético. El verosímil de la ficción y la realidad es muy grande y se logró una calidad impresionante”, resalta Furriel en la charla.

Furriel valoró la importancia que tiene la ciudad de Buenos Aires en la serie. Foto: HBO Max.

Sin caer en falsas expectativas, la serie navega en temas sensibles como es el secuestro de personas, la trata de personas, la salud mental, entre otros tópicos, que le dan ese margen de oscuridad necesario del género. Pero las fortalezas del guion también están bien reflejadas en un reparto elegido para la historia, donde tanto Furriel y Lanata demuestran que saben navegar por esas aguas del misterio y el drama.

“Creo que fuimos aprendiendo, a nosotros nos ayudó mucho al actuar porque es un policial más oscuro, son actuaciones más sintéticas”, adelanta Furriel. “La serie y los personajes dialogan con otro protagonista, que es la ciudad. Buenos Aires está permanentemente y eso es un estímulo muy grande, la arquitectura toma un rol importante y para quienes no conozcan la Argentina es una buena manera de conocer la ciudad a través del género. Nos pasa como espectadores. Y puede ser que estemos cómodos con el género, pero tenemos el beneficio de aprender a hacerlo. Porque en la primera temporada fue muy selectivo el casting, la columna vertebral de la serie son los personajes de Moira y Fabián. Y creo que con Maite lo trabajamos fuerte en el final, y encontramos esa complejidad que tiene el vínculo. Y la posibilidad de hacer escenas que no podés hacerlas desde un lugar plano, a los dos nos entusiasma todo lo que no está en el texto. Hay un trabajo compartido, hay un subtexto que hace al clima más especial”.

A lo que Maite agrega: “Creo que pasa desapercibido el tema del género, por el crecimiento del personaje de Fabián, que vas entrando en el policial a través del él. Y en esta tercera temporada toma un rol de detective y es muy particular eso en la serie, porque el rol de detective está desligado de lo personal. Y acá es todo lo contrario”.

Dónde ver la tercera temporada de “El Jardín de Bronce”

La tercera temporada de la serie “El Jardín de Bronce” estrena hoy domingo por HBO Max. La producción cuenta con ocho capítulos finales, protagonizados por Joaquín Furriel, Maite Lanata, Juan Leyrado, Jazmin Stuart, Alejandro Awada, Luis Ziembrowski, Belén Chavanne, Rafael Federman, entre otros.

Además, en la plataforma están disponibles la primera y segunda temporada.