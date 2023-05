Juan Leyrado: “Una parte mía está haciendo raíces en Mendoza”

Juan Leyrado estuvo en Mendoza durante un mes, preparando la puesta de la obra “Extra Virgen”, especialmente diseñada para ser presentada al aire libre, entre olivos y con actores locales, como forma de proponer un estilo diferente de teatro. La obra se presentó ayer en el restaurante Pan y Oliva, de Zuccardi, para invitados especiales -sin venta de entradas al público-, periodistas y artistas nacionales.

“La mitología cuenta que Atenea y Poseidón estaban en lucha por la supremacía en la protección de Atenas, y Zeus, el Dios supremo, intervino y prometió conceder el dominio de ese territorio a quien pudiera aportar el regalo más útil para la humanidad”, dice Pascual Del Vecchio, personaje principal de la obra encarnado por Juan Leyrado.

Continúa “Atenea se apareció con una pequeña rama entre las manos, con hojas color verde plateado. Explicó las extraordinarias cualidades del olivo, una planta capaz de vivir muchos años, con un fruto sabroso y nutritivo del que además se podía extraer un líquido sin igual que podía servir como combustible para alumbrar la noche, aliviar las heridas y darle un sabor exquisito a las comidas. Atenea venció en forma aplastante ante la magnificencia de la planta que había ofrecido al rey de todos los Dioses”.

La obra que versa sobre el aceite de oliva, pero que en realidad indaga en los vínculos y reflexiona acerca de la impermanencia de la vida y del legado de las tradiciones.

Para esta obra, Leyrado decidió convocar a actores, músicos y técnicos locales, para lo cual se realizó un casting que, según cuentan, fue una verdadera fiesta. Se realizó en el Teatro Imperial de Maipú, donde sorpresivamente apareció el mediático cocinero y juez de Master Chef, Donato de Santis y, en plena calle Pablo Pescara, improvisó una cocina en la que preparó pasta para los actores del casting, público presente y hasta transeúntes que miraban incrédulos la escena propia de las décadas de oro del cine italiano.

Finalmente, el elenco convocado quedó integrado por Juan Leyrado y los locales Jesica Torrijos, Cristian Di Carlo, Angelina Benito y Joaquin de Lucía. La puesta en escena y dirección general estuvo a cargo de Lisandro Ficks (quien trabaja desde hace años con Leyrado) y la asistencia de dirección estuvo a cargo de Pinty Saba. Marcelo Ortega, fue el productor general y la asistencia de producción quedó en manos de Gabriel Ortuvia.

El resto de los involucrados son: Producción Técnica: Alejandro Aruj y Mariano Morales; Fotografia: Navarro- Furfari; Escenario: Lair Ivan Aruj; Iluminacion: Santiago Chaab; Sonido: Sebastián Wanzo y Santiago Chaab; Músicos en vivo: David Gologorski Arcadievich en Violin, Leandro Baldivieso en acordeón y Juan Pablo Moltisanti en piano. Vestuario: Victoria Fornoni y Asistencia de casting: Joaquin Bordon.

En entrevista exclusiva con Los Andes, Juan Leyrado habló de la obra, la película que filmó en base a la misma historia, y las motivaciones para traer a Mendoza esta singular apuesta.

¿Cómo nació esta idea?

Yo siempre tuve mucho acercamiento a los cursos de cocina, al tema gastronómico, al vino. También hice un par de programas en televisión -en el Canal Encuentro- con las especias. Recorrí bastante el país con esos temas, pero siempre como algo de una investigación mía, por interés personal. Con el aceite me pasó que decidí escribir una obra con Lisandro Ficks, autor y director que me acompañó en varios proyectos, para lo cual, hablando con Miguel Zuccardi que lo conocía de haber venido a varios encuentros de aceite de oliva- le dije que quería hacer una obra que tuviera que ver con ese tema, de alguien enamorado del aceite y que eso le traía conflictos con su entorno. Así fue que me puse a escribir.

¿Tenían una relación previa entre ustedes?

Sí, he venido a muchas presentaciones, me Invitaban al Festival Novello, había venido en la cosecha, ellos también iban a ver a Buenos Aires a ver mis obras. Con Miguel (Zuccardi) aprendí muchísimo porque es un obsesivo del aceite e investiga acerca de eso.

Cuando llegué a Buenos Aires le comenté a Lisandro (Ficks) la idea y nos pusimos a escribir una obra que se llama “Extra Virgen” y la estrenamos un año antes de la pandemia en la temporada de verano de Mar del Plata, en el Teatro Provincial, y tuvo mucho éxito.

¿Fue en el verano de 2020?

Claro, ahí empezó la pandemia. Previamente había estado con “Un enemigo del pueblo” que también dirigió Lisandro, una hermosa obra que vendría muy bien ahora.

Con “Extra Virgen” nos fue muy bien, entonces empezamos a organizar la gira y teníamos varios lugares completos, inclusive Mendoza. Pero vino la pandemia, todo se fue para atrás, todos los proyectos quedaron en una zona que todavía no tengo clara, y formó parte de algo que se fue desinflando y que ya no lo toque más. Pero se hizo una película con eso… después te cuento.

Miguel Zuccardi, que la había visto, me propuso hacerla y le dije que no tenía problema pero quería hacerla entre los olivos, con actores y actrices, iluminación, músicos y equipo técnico de Mendoza. Entonces la idea era hacer un casting, buscar músicos para que toquen en vivo y hacer una apuesta especialmente para acá. Empezamos a trabajar con Marcelo Ortega que hace la producción y seguimos adelante.

¿Cómo te trató el escenario local?

Empezamos a trabajar desde hace casi un mes, fui conociendo gente y estoy muy contento. Hay una parte mía que está haciendo raíces lindas acá y estoy muy entusiasmado, como si fuera un principiante de esto que es un cuento. Además lo hicimos para poca gente, algunos colegas actores, periodistas, y con los chicos de acá. Lo presentamos cuando cae la noche, al atardecer, sin puertas ni escenario, sino entre los olivos y una tarima donde se sentó la gente. Como hacía frío se hizo una fogata y los músicos tocaron ahí música italiana con acordeón.

Cuando pensaste en hacerla entre olivos ¿Evaluaste a priori las cuestiones técnicas?

No. Primero la emoción y el juego a tal punto que quería un cantante lírico, una ópera, una cosa bestial (se ríe). En un momento me encontré con dirigentes políticos y yo siempre tengo el mismo discurso en relación a apoyar la Cultura cada vez que me encuentro con alguno. Pero no recibimos el apoyo esperado, aunque me entregaron una plaqueta y fue todo lindo, vino Donato, hizo los fideos para los actores, fue tendencia en las redes sociales, pero no hubo el respaldo económico que se esperaba. Así que tuvimos que empezar a bajar costos por todos lados. Yo lo hago como amigo, además.

¿Eso comprometió tu idea inicial?

La fantasía es que uno viene, pone unos faroles, músicos (hace un gesto con la mano de “todo listo”) pero después lo cierto es que hay cuestiones especiales técnicas que hay que resolver. Pero también hay que actuar, que es lo que estoy descubriendo, porque no es lo mismo hablar del olivo que tener el olivo ahí. Tiene que ver con la sensibilidad y los sentidos. De todos modos no está nada lejos de lo que imaginé, al contrario, está mejor y tiene mucho aporte de los músicos, los técnicos y la gente de acá. Yo les di el libro y cada uno podía crear cómo querían, en lugar de venir nosotros con una idea específica. Así que ellos crearon eso y lo presentaron, que era lo que yo quería, que tuvieran participación.

Hablaste de una película, ¿Es sobre esta historia?

Mi hijo que es director de cine y escribe también, me dijo “¿Por qué no nos dan el libro? Nosotros queremos hacer una adaptación”. Ellos hicieron un guión maravilloso, trabajan con una productora de Uruguay que está filmando mucho y Disney le pidió la película. Así que se la presentaron a la plataforma y la filmamos el año pasado en Uruguay. La película se llama “Oliva” y creo que en dos o tres meses se estrena. Va primero a salas de cine y luego a la plataforma Disney.

¿En la película se respeta el libro?

Le dieron una amplitud más de mafia, muy delirante (sonríe), pero me gustó. La hicimos con dos actores argentinos y algunos uruguayos, pero el cine es otra cosa. La vi casi terminada, me gustó mucho, es popular y tiene cosas muy interesantes. Más no te puedo adelantar.

Imagino que vos como creador de esta historia sentirás que es como un hijo que pusiste en manos de otras personas

No solamente eso, es un hijo que puse en manos de su hermano (se ríe). Eso fue una experiencia extra porque mi hijo la dirigió, me dirigió a mí, me fue muy fuerte y muy lindo. Hubo momentos extraordinarios y me puse totalmente al servicio de él como director. Así que la veremos cuando se estrene. Además yo soy muy grupógeno, soy muy de laburar en grupo y crear, involucrarme en los proyectos.

Además vas a filmar otra película

Sí, estoy trabajando en eso, ya me llamó el productor, también se va a filmar en Uruguay y creo que también es de Disney, pero con actores de afuera. Pero ahora estoy acá y la estoy pasando bárbaro, comiendo muy rico, tomando muy rico, me estoy cuidando poco…

¿Tenés proyectos televisivos para este año?

Viste cómo estamos en televisión, en todos los canales tenemos una sola ficción, y no se hace ficción. Hay muchas novelas turcas, si me hubieran avisado hubiera aprendido turco (se ríe) pero no nos avisaron. La verdad es que yo estoy en una edad que no voy a empujar nada, ya empujé mucho, y estoy dedicándome como siempre al teatro que me gusta mucho, a algo de cine y escribir.

¿Te vas a radicar definitivamente en Mendoza?

A mí me gusta mucho Mendoza, me siento muy bien pero claro me gustaría haber nacido acá y ser de una familia que tenga bodegas…

Todos hubiéramos querido eso...

(Se ríe) Sé que voy a venir más, sé que puedo ir y venir, sé que me gustaría hacer proyectos acá, involucrar la tierra, la vid, las historias alrededor de eso porque me gusta mucho Investigar los principios en relación a la uva, el aceite y las historias que han cruzado esta zona. Lo ideal sería estar acá y allá (en Buenos Aires).

No es una idea tan loca

No, por supuesto. Tengo ideas mucho más locas. Vamos a ver qué pasa con esta experiencia particular para mí y para el público, estar en un olivar y que te hagan una historia. Pero estamos entusiasmados con el grupo de actores y actrices de acá