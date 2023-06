Estrenos de MUBI en julio: llegan películas de Fincher, Lynch, Varda, Demy y más

En un emocionante mes de julio, MUBI, el servicio global de streaming con curaduría disponible en Argentina, presenta una serie de estrenos seleccionados que deleitarán a los amantes del cine.

Bajo la categoría de MUBI Spotlights, se destacan tres emocionantes películas: “Meet Dough” de Théo Jollet, una mezcla de horror y ciencia ficción con influencias del Hip-Hop; “Rude Boy” de David Mingay y Jack Hazan, un drama que captura la esencia del Reino Unido en la era del “thatcherismo”; y “Everybody Loves Jeanne” de Céline Devaux, una divertida comedia que aborda temas profundos como la depresión y el duelo.

"Meet Dough" del francés Théo Jollet

Además, los suscriptores de MUBI podrán disfrutar de programas especiales dedicados a destacados cineastas. En “De Niro a los 80: Destacado”, se proyectará la aclamada película “Brazil” de Terry Gilliam.

También se presentará el programa “David Lynch: Delirios y Sueños”, con dos destacadas obras del reconocido director: “Eraserhead” y “Lost Highway”.

Eraserhead (1977)

El mes de julio trae consigo una amplia variedad de programas exclusivos para los miembros suscriptores de MUBI. En “Seleccionadas a Mano por Martín Rejtman”, se estrenará “Esquí”, una película del director argentino Manque La Banca, entre otras obras seleccionadas por el icónico cineasta. En “Sube el Volumen: La Música en el Cine”, se ofrecerán tanto documentales como películas de ficción, destacando títulos como “The Doors” y “Sid & Nancy”.

Los amantes del cine podrán disfrutar del programa especial “Viendo Doble con David Fincher”, que incluirá dos clásicos dirigidos por el aclamado autor: “Perdida” (Gone Girl) y “El club de la pelea” (Fight Club).

Perdida (Gone Girl)

También se estrenará “Varda & Demy”, con las películas “Los paraguas de Cherburgo” (The Umbrellas of Cherbourg) y “Una canta, la otra no” (One Sings, the Other Doesn’t) de los directores Jacques Demy y Agnès Varda, respectivamente.

"Una canta, la otra no" (L'une chante l'autre pas, 1977) de Agnès Varda

Como referencia al estreno de Barbie, se presentará la película “Heathers” de Michael Lehmann en la serie “Not So Barbie”.

En el programa “Héctor Babenco”, dedicado al destacado director latinoamericano, se proyectarán dos de sus mejores obras: “Lúcio Flávio” y “King of the Night”. Finalmente, se destacará el “Programa Doble de Paula Hernández”, dedicado a la talentosa directora argentina, con sus dos últimas producciones: “Los Sonámbulos” y “Las Siamesas”.

"Los sonámbulos" de Paula Hernández

Cuánto cuesta MUBI en Argentina

Tras una prueba gratis de siete días, el costo mensual es de $599 más impuestos (74% adicional).

Podés ver películas hasta en cinco dispositivos (móvil, Smart TV, Chromecast, PC, etc.) y dos pantallas al mismo tiempo. La app permite descargas en HD. El catálogo abarca principalmente cine de autor e internacional.

Fechas de estrenos en MUBI Latinoamérica en julio de 2023:

Estrenos de MUBI Latinoamérica en julio de 2023

Seguí leyendo: