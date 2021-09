Los Premios Emmy 2021 contarán con un excepcional menú, increíbles premios y un riguroso protocolo sanitario

A diferencia de lo sucedido en el 2020, este año los premios Emmy retornaran con cierta normalidad, pero para ello la organización empleó estrictas medidas se tomaron para evitar posibles contagios, como llevar a cabo el evento en una carpa al aire libre con aire acondicionado, con mesas redondas y asientos distanciados en el Event Deck del LA Live, con la conducción del comediante Cedric Antonio Kyles.

Para cumplir con el distanciamiento recomendado, cada grupo nominado no pudo invitar a más de 4 personas. Además, todos deben usar mascarilla, estar vacunadas y tienen que haber demostrado un PCR con resultado negativo de 48 horas antes de la gala. Asimismo, también la presencia de medios de comunicación es limitada.

También trascendió en las últimas horas que varias estrellas como Jennifer Aniston o algunos miembros de la serie dramática “The Crown”, no asistirán para resguardarse debido al aumento de casos en Los Ángeles por la variante Delta. De todas maneras esto no impedirá que la gala sea presencial y que mejoré los números de la pasada edición en la que se registró el nivel de audiencia más bajo de la historia, con 6,9 millones de espectadores y el gran Jimmy Kimmel como anfitrión.

El exclusivo menú de las celebridades

Este año la organización propuso una variada oferta gastronómica, entre los que se destacan los sándwiches de queso a la parrilla del reconocido chef Eric Greenspan, paletas de galletas de chocolate con harina de almendras horneadas en Alaska y elegantes vinos italianos.

“El queso asado es un tentempié increíble”, dijo Greenspan. “Todo el mundo puede disfrutarlo. Y lo divertido de los Emmy, y lo divertido de los eventos que hicimos, fue que teníamos nominados [de todas las categorías], en todos los ámbitos. Así que quería algo que tuviera un gran atractivo. Creo que todo el mundo necesita un poco de consuelo en estos días”.

Por su parte, Sherry Yard habló de sus paletas de galletas de chocolate con harina de almendras horneadas en Alaska: “Para mí, cualquier alimento en un palillo -estilo brouché- es una fiesta, y los Emmy son la mejor fiesta. Todo se trata de divertirse y compartir”.

Los vinos Gianmario Villa de Franciacorta, que se sirvieron en las recepciones previas a los Emmy estarán también presentes.

Los vinos Gianmario Villa de Franciacorta acompañarán a los deliciosos platos que las estrellas de la televisión, y de las distintas series que ofrecen las plataformas digitales, se encargarán de probar en otra velada que celebra la entrega de estos prestigiosos premios.