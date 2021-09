Esta noche se entregan los Emmy: las cuatro claves de una ceremonia atípica

Con la ceremonia de esta noche, los premios Emmy, que galardonan lo mejor de la televisión y el streaming, quieren volver a la normalidad pre-pandemia. La gala será transmitida por la pantalla de TNT y TNT series, y esta vez la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión se enfrentará a un escenario diferente al que, el año pasado, la obligó al distanciamiento y la falta de magia.

Es un hecho que hoy se enfrentarán las mejores series que se vieron durante los confinamientos más estrictos. Muchas de ellas, incluso, volviéndose fenómenos en redes sociales, como “Gambito de dama”.

Esta serie de Netflix viene con una ventaja desde la semana pasada, cuando se realizó la entrega de las categorías técnicas. Allí arrasó con nueve premios y es una de las favoritas de hoy.

A continuación, cuatro claves de una ceremonia que será bastante particular.

1-Las más nominadas

Las series más nominadas son “The Crown” y “The Mandalorian”, con 24 chances cada una. Les siguen “WandaVision” con 23, y “El cuento de la criada” con 21, “Ted Lasso” con 20, “Lovecraft Country” con 18, “Gambito de Dama” con 18 y “Mare of Easttown” con 16.

“The Crown” ya es una serie muy conocida, y la cuarta temporada tocó ribetes incluso polémicos. La casa real británica no la recibió bien y pidió a Netflix que aclarara que no es una serie documental, sino una ficcionalización que por momentos se toma muchas libertades de guion. Concretamente, la inclusión de personajes como Diana (Emma Corrin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson) generó cortocircuitos entre la realeza y los espectadores.

Lo de “The Mandalorian” es notable: no solo porque con esta serie Disney + se pone a la par de Netflix en prestigio, sino porque logra darle cabida en los Emmys a la ciencia ficción. Si sumamos que “WandaVision”, spin off de Marvel, está a solo una nominación de diferencia, la presencia de esta plataforma (todavía nueva) es aplastante. Surgida del Universo Star Wars, trata sobre un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian, que merodea los confines de la galaxia cual héroe de un western.

Decíamos que “Gambito de dama” viene con ventaja, algo que corresponde con su éxito en el público: tuvo un récord de 62 millones de espectadores durante su primer mes en la plataforma. Basada en la novela homónima de Walter Tevis (editada hace pocos meses por Alfaguara en Argentina), cuenta la historia de una niña huérfana que se hace famosa por su talento para el ajedrez. La protagoniza, ya todos sabemos, es Anya Taylor Joy, de ascendencia argentina, quien se consagró por este mismo papel en los últimos Globos de Oro.

“El cuento de la criada”, original de Hulu, continúa en su cuarta temporada la historia del personaje que interpreta Elisabeth Moss y que creó Margaret Atwood. En un entorno distópico se ponen en juego la maternidad forzada, la violencia machista y, en esta entrega, la venganza.

“Territorio Lovecraft” (HBO) y “Ted Lasso” (Apple TV) tuvieron menos resonancia en estas partes de Latinoamérica, pero consolidan un mapa donde la calidad se la reparten varias plataformas por igual.

La apuesta de HBO, quien tradicionalmente sobresale en los dramas, es “Mare of Easttown”, una miniserie donde Kate Winslet interpreta a una detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania que investiga un asesinato local mientras intenta que su vida no se desmorone.

2- Las favoritas y los pronósticos

Aunque “The Crown” y “The Mandalorian” tienen igual cantidad de nominaciones, la pulseada entre ambas no parece ser muy dura: todos los pronósticos dan como vencedora de la mayoría de categorías en las que están nominadas a la primera y la ficción de Disney+ sale menos favorecida.

“Ted Lasso” arrasaría entre los rubros de comedia, aunque tiene como principal competidor a Netflix: de aquí vienen “Cobra Kai” (secuela de “Karate Kid” que fue idea original del fallido streaming pago de YouTube) y “El método Kominsky”, con un impagable Michael Douglas. “Emily in Paris”, también en la lista, viene con un importante desprestigio que podría jugarle en contra: fue una de las producciones que habría “sobornado” con viajes y lujosos hoteles a los periodistas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega los Globos de Oro.

Pero la ilusión de Netflix es otra. Quiere ganar con “Gambito de dama” Mejor Miniserie y desterrar a HBO como rey de las ficciones dramáticas. Aunque estará difícil: “Mare of Easttown” pone en duda que lo haga, como así también pone difícil que Anya Taylor-Joy, la última cara mimada de la industria, le gane a Kate Winslet como Mejor Actriz de Miniserie. En fin, bastante reñido.

3-Más streaming, menos tevé

Comentábamos anteriormente cómo en esta edición de los Emmy se hace evidente la calidad que manejan las distintas plataformas disponibles.

Es muy probable que Netflix logre superar finalmente en premios, tras el empate de 2018, a su gran rival HBO, quien después del final de “Game of Thrones” no ha logrado crear un tanque de culto.

Disney+, por otra parte, ha dado un salto de nominaciones bastante significativo: de las 19 que tuvo el año pasado, ahora tiene 71.

Ese camino de crecimiento también lo sigue Apple TV+, con 35 nominaciones (casi el doble que en 2020).

La alarma se prende, sin embargo, en las tradicionales cadenas de televisión estadounidenses. Los Emmy de este año parecen dictar la muerte de la ficción en la tevé, agravado por la situación sanitaria del año pasado, que afectó las grabaciones en los sets.

4-Una gala al aire libre

Muchos recordaremos la premiación del año pasado como los “Pand-Emmys”: se hizo por streaming, sin alfombra roja, con segmentos pregrabados, entrega de premios por videollamada y una decepción general entre los espectadores, que esperaban alguna vuelta de tuerca interesante a las restricciones del coronavirus.

Este año, si bien estaba previsto organizar una ceremonia física en el Microsoft Theater, el reciente aumento de casos en California llevó a la Academia a trasladar el espectáculo al Event Deck del LA Live, ubicado justo detrás del teatro. Así se hará uso del interior y exterior del lugar, con el objetivo de que haya mayor distancia entre los invitados.

Cada equipo nominado no podrá enviar a más de cuatro asistentes a la gala, que conducirá el cómico Cedric the Entertainer.

Entre los presentadores de la noche se cuentan Jennifer Coolidge, Beanie Feldstein, Sarah Paulson, Amy Poehler, Billy Porter, Tracee Ellis Ross y Kerry Washington, así como los actores de Schitt’s Creek Daniel Levy, Eugene Levy, Annie Murphy y Catherine O’Hara, todos premiados el año pasado.

Nominados en principales rubros

Mejor serie de comedia: black-ish (ABC), Cobra Kai (Netflix), Emily in Paris (Netflix), El método Kominsky (Netflix), The Flight Attendant (HBO Max), Ted Lasso (Apple TV+) y PEN15 (Hulu).

Mejor serie de drama: The Boys (Amazon Prime), The Crown (Netflix), Los Bridgerton (Netflix), Territorio Lovecraft (HBO), El cuento de la criada (Hulu), Pose (FX), The Mandalorian (Disney+) y This Is Us (NBC).

Mejor miniserie: Podría destruirte (HBO), Gambito de dama (Netflix), The Underground Railroad (Amazon Prime), Bruja Escarlata y Visión (Disney+) y Mare of Easttown (HBO).

Mejor actor de comedia: Anthony Anderson (black-ish), Michael Douglas (El método Kominsky), William H. Macy (Shameless), Kenan Thompson (Kenan) y Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Mejor actriz de comedia: Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Aidy Bryant (Shrill), Jean Smart (Hacks), Allison Janney (Mom) y Tracee Ellis Ross (black-ish).

Mejor actor de drama: Sterling K. Brown (This is Us), Josh O’Connor (The Crown), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Billy Porter (Pose), Rege Jean Page (Los Bridgerton) y Matthew Rhys (Perry Mason).

Mejor actriz de drama: Uzo Aduba (En Terapia), Emma Corrin (The Crown), Olivia Colman (The Crown), Mj Rodriguez (Pose), Elisabeth Moss (El cuento de la criada) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country).

Mejor actor de miniserie: Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión), Leslie Odom, Jr. (Hamilton), Ewan McGregor (Halston), Hugh Grant (The Undoing) y Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

Mejor actriz de miniserie: Michaela Coel (Podría destruirte), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata y Visión), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama), Kate Winslet (Mare of Easttown) y Elizabeth Olsen (WandaVision).