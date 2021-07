¿Envidia? Yanina Latorre fulminó a Karina Mazzocco tras opinar sobre ella: “Siempre trabajó de linda”

Yanina Latorre continúa varada y desde Miami apuntó duro contra el nuevo programa que conduce Karina Mazzocco en América. La angelita la fulminó al tratarla de una persona “desinformada” y se refirió a ella como alguien que “siempre trabajó de linda”, luego de escuchar las críticas de la conductora y de sus panelistas de A La Tarde.

Desde Estados Unidos, Yanina salió en vivo con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y opinó sobre los comentarios que hicieron de ella en el programa de América luego de que la esposa de Diego Latorre se quejó a través de sus redes de la falta de control por los festejos de la Copa América.

Puntualmente, la panelista de LAM reclamó que los argentinos que están en el exterior no puede volver al país por los contagios, y el pasado fin de semana no hubo controles tras el triunfo de la Selección Argentina, cuando miles de personas se agolparon a las calles a festejar.

Karina Mazzocco. Gentileza

“Yani siempre fiel a su estilo sutil y delicado”, dijo con ironía Karina Mazzocco al opinar sobre el descargo de Latorre. También opinó y fue dura con la angelita Florencia de la V, quien trabaja como panelista en A La Tarde: “Indígnate que no tenías filtro de Snapchat, no con Albertico”.

Tras varios comentarios negativos sobre Yanina, la conductora cerró: “Que lástima Yani que no volviste, sino te invitábamos al primer programa”, comentó e hijo enojar a la panelista de Ángel de Brito.

Yanina Latorre contra Karina Mazzocco. Gentileza

“Flor de la V, frívola, habla de iluminación, pobrecita. Por ahí ella no puede salir a la calle sin iluminación, yo me la banco sin maquillaje en el balcón. Que se saque una foto con Alberto no implica que no pueda hablar. Yo lo conozco, tengo el teléfono, me tomo un café con él y lo critico. Las otras obsecuentes se callan la boca”, dijo prácticamente a los gritos Yanina Latorre desde Miami en LAM.

Y luego le dedicó unas palabras a la conductora: “Karina Mazzoco es la reina de la desinformación. Toda la vida trabajó de linda. Si en el primer programa hago un punto de rating el primer día, yo me suicidaría. No les da vergüenza. (...) ¿Qué querés que les conteste a estas minas que no les da el marote?’”.