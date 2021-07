Yanina Latorre sigue varada en Miami y volvió a criticar la situación con respuesta a los que se burlaron de ella

Nuevamente Yanina Latorre fue noticia en las redes sociales cuando la rubia realizó un durísimo descargo contra todos aquellos que la critican por su viaje a Miami y sus declaraciones al enterarse de que no puede regresar al país.

Las nuevas restricciones áreas impuestas por el Gobierno, prohíben el ingreso de más de 600 ciudadanos por día al país para evitar “la propagación de la nueva cepa Delta”, y por esta razón más de 40 mil residentes argentinos se encuentren actualmente varados en distintos países.

Latorre, aún en Miami nuevamente criticó a aquellos que hablaron de ella y del motivo de su viaje al exterior, como la periodista Úrsula Vargués que no se guardó nada y opinó sin filtro de los viajeros y Graciela Alfano.

“No hay nada más lindo que te pegue el fracaso, la soledad, el chupi nocturno y que vivas pendiente del otro. Mientras yo vivo, ellas siguen hablando de mí. Las grafica a ellas, no a mí. Cada día estoy más convencida de que soy lo más”, comenzó diciendo Yanina.

Luego la rubia se refirió a aquellos que le remarcan que para haber salido del país, previamente debió firmar una declaración jurada por la que el Gobierno no se hace responsable de ningún gasto ni conflicto que pueda existir ante la pandemia: “El tema es que no te queda otra que firmarla y no hay una opción o un item para marcar que viajás solo para vacunarte”, agregó y como si esto no fuera poco Yanina apuntó directamente contra Alberto Fernández al decir: “¿Por qué carajo vivimos en un país en el que no podés vacacionar y la gente disfruta que no puedas volver? ¿Por qué tiene que haber un tipo que decida que no podés volver a tu casa?... “No me importa que me digan ‘jodete, vos que tenés plata y dólares’. Jodete vos que estás en Buenos Aires pasándola como el orto y envidiás a gente como nosotros que está en Miami”.